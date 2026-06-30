日本ハムJr.元監督の須永英輝コーチが語る…投手と内野守備のチェックポイント

少年野球の選手選考やレギュラー選定において、指導者はどのような視点で選手を評価しているのだろうか。球速や正面のゴロ処理だけが重要とは限らない。北海道日本ハムファイターズジュニアで監督を経験し、現在はコーチを務める須永英輝さんは、NPBジュニアの実技選考における投手と内野守備のチェックポイントを明かしている。

投手の評価において、球速以上に注視するのがボールのキレ。スピードガン表示が100キロ台でも、手元での威力や打者に向かっていく姿勢が重要になる。「四球を与えてはいけない、打たれてはいけない」といった意識から消極的になるのは避けるべきだと、須永さんは指摘する。

マウンドで堂々と立ち、打者と勝負できているかが問われる。また、打者の特徴を観察し、考えながら投球できるかも重要ポイント。状況に応じた投球術を備えていることも評価に繋がる。考えて投げているという意図が、実際の投球から伝わるかが大切だ。

内野守備では、正面の打球を処理できるのは大前提で、横に飛んだ打球に対して足を使ってさばけるかが問われる。難しい打球に追いついた後の送球の安定性も欠かせない。実戦形式のノックで、一歩目の反応や捕球姿勢といった総合的な守備力がチェックされる。

そして、技術以上に重視されるのが、コミュニケーション能力。面識のない選手とプレーする中で、「どれだけ声掛けできるか」といった姿勢も評価基準となる。ミスを恐れて萎縮するのではなく、自ら考え、声を出し、堂々とプレーする姿勢が選考を勝ち抜く重要な要素となる。（First-Pitch編集部）