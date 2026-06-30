知っておきたい「外国人が喜ぶニッポン土産」。当たり前の日用品に隠された驚きの価値とは

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「海外の人が喜ぶ『ニッポン土産』って何？？ 日本人は知らない"アレ"や"コレ"5選に外国人が大興奮！！」と題した動画を公開した。動画では、東大院で博士課程中の留学生パクくんが、外国人が本気で喜ぶ日本の土産を5つ挙げ、その理由を独自の視点で分析している。



パクくんは、外国人が思わず声を上げてしまう場所は有名観光地ではなく、100円ショップやドラッグストアだと提起する。最初に挙げた日用雑貨について、海外では日用品を消耗品と捉えることが多いが、日本の文房具や爪切りには「静かな変態的完成度」があると表現。自身も幼少期に下関で買った爪切りを20年近く使い続けているエピソードを交え、日本の日用品にはオタク気質や職人技が込められていると語った。



2つ目には一見普通に見えるお菓子を挙げ、地域や季節限定の味が豊富な日本のお菓子は「体験を持ち帰れる」と分析した。さらに、海外では珍しい湿布や、清涼感の強い目薬といったドラッグ類、国境や世代を超えて愛されるゲームなどのキャラクターグッズ、そして度数やサイズだけでなく梅酒やチューハイのように多様な広がりを見せる酒類を挙げた。



最後にパクくんは、これらのお土産が特別なものではなく「日本人が当たり前すぎて意識していない日常そのものが、他の国の人からしたら宝物に見えてしまう場合もある」と結論づけた。豪華さや派手さではなく、丁寧に作られた日本の暮らしの延長線上にあるアイテムが、世界から高く評価されている事実を伝えている。