昨秋ドラフト会議でソフトバンクが１位指名したスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２１）が２９日に一時帰国し、羽田空港で取材に応じた。進路を熟考中の佐々木は、来月中旬に開催される「ＭＬＢドラフト会議」（フィラデルフィア）を前に近日中にソフトバンクとの面談に臨む予定だ。

佐々木は米２年目となった今季、ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）最上位カテゴリーのディビジョン１でも主要カンファレンスの一つであるＡＣＣ（アトランティックコースト・カンファレンス）で５２試合に出場して打率２割６分１厘、１６本塁打、４７打点。２年連続で全試合出場を果たし、本塁打と打点で昨季を大きく上回る成績を残した。

５月下旬に全シーズン日程を終了してソフトバンクとの入団交渉が解禁されたが、その後も学業を優先しつつ、２６日（日本時間２７日）まで行われた全米ドラフト前に指名候補選手がパフォーマンスを披露する「ドラフトコンバイン」に参加。飛距離、打球速度で上位の成績をマークして「長距離砲」の魅力を存分にアピールした。メジャー球団からの上位指名の可能性を広げる執念を最後まで見せて、一時帰国に至った。

佐々木の「最終目標地点」に到達するための最適ルートは何か。衝撃の指名から８か月、ソフトバンク陣営は練りに練ってきたはずだ。「ホークス経由ＭＬＢ行き」こそ最適解――。鷹の訴求力がどこまで届くかがカギとなる。佐々木は７月１日から福岡を訪れて球団施設などを見学する予定。面談では熱いラブコールを受けることになる。

鷹の陣頭指揮を執るのは城島健司ＣＢＯ。自らも強行指名を受けた末にホークスの門をたたいた過去を持つだけに、用意周到に準備した交渉の結末がどうなるか、野球ファンの興味は尽きない。

いよいよ本格化する入団交渉。「絶対、明かさない」。ニヤリと笑った城島ＣＢＯの手応えは本物か――。