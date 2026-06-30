炎症制御で術後回復の有用性を検証！ 大里研究所「FPP共同研究」

記事ポイント 大里研究所が名古屋市立大学整形外科とFPPの共同研究を開始FPPは、術後リカバリーと感染予防への応用について検証されます大里研究所のFPPには、30年以上にわたる研究実績と56報の論文発表があります。 大里研究所が名古屋市立大学整形外科とFPPの共同研究を開始FPPは、術後リカバリーと感染予防への応用について検証されます大里研究所のFPPには、30年以上にわたる研究実績と56報の論文発表があります。

大里研究所は、名古屋市立大学整形外科 村上英樹主任教授グループとの共同研究を開始します。

本研究では、整形外科領域における炎症制御を軸に、術後リカバリーおよび感染予防に対するFPP(Fermented Papaya Preparation, パパイヤ発酵食品)の有用性を検証していく取り組みです。

大里研究所「FPP共同研究」

発行者：大里研究所発表日：2026年6月26日 16:00共同研究先：名古屋市立大学整形外科 村上英樹主任教授グループ研究対象：FPP(Fermented Papaya Preparation, パパイヤ発酵食品)検証領域：整形外科領域における術後リカバリーおよび感染予防

整形外科手術では、手術そのものが成功しても、高齢や基礎疾患、免疫機能の低下などの要因により、術後の創傷治癒や炎症のコントロールが患者の回復過程における課題となる場合があります。

今回の共同研究は、FPPの炎症制御作用および生体防御機能を支える作用について、周術期の全身状態、術後リカバリー、感染予防との関係を検証します。

周術期管理における新たな選択肢の創出と、FPPの整形外科分野での臨床応用に向けたエビデンスの構築に取り組む研究です。

整形外科領域で検証する術後リカバリーと感染予防

本研究では、整形外科領域における創傷治癒を含む術後リカバリーと、生体防御機能の維持による感染予防への応用について検証を進めます。

高齢化が進む我が国では、周術期における適切な全身管理の重要性が高まっています。

創傷治癒や炎症のコントロールに関する課題が改善されれば、患者の身体的・精神的負担の軽減に加え、入院期間の短縮や投薬の削減による医療コストの抑制も期待されます。

医療資源の効率的な活用を通じて、手術を待つ患者へのより迅速な医療提供にもつながります。

FPPの基礎研究と臨床研究

FPP：Fermented Papaya Preparation, パパイヤ発酵食品研究期間：30年以上論文：査読付き国際学術誌に56報を発表発表時点：2026年6月現在

FPPは、細胞内エネルギー生産の促進、免疫機能の向上、レドックスバランスの改善などが科学的に報告されている発酵食品です。

これまでのFPPの基礎研究および臨床研究では、創傷治癒の遅延が課題となる2型糖尿病患者において、FPPによる免疫機能改善作用および創傷治癒促進作用が報告されています。

日本および米国の特許では、FPPが免疫細胞のエネルギー代謝を高めることで自然免疫を活性化し、創傷治癒を促進する作用が示されています。

これらの知見から、FPPの作用は周術期の全身状態を整え、より円滑な術後リカバリーおよび感染予防につながる可能性が示唆されます。

日本および米国で取得している特許

ATP産生促進剤及びミトコンドリア活性促進剤並びに免疫賦活剤(第6401792号)FPPを用いた電磁波過敏症の治療法(USl0,993,980 B2)電磁波過敏症を治療するための医薬組成物(第7026387号)テロメアを伸長するための組成物(第7449588号)核内Nrf2量増加剤(第7671550号)2型糖尿病患者の治療法(US12,324,882 B2)

大里研究所は、独自に開発したFPPについて欧米の大学や研究機関との共同研究を継続しています。

基礎研究および臨床研究により、疾病予防や機能改善など幅広い分野での有用性が示されていることも、今回の共同研究の背景です。

大里研究所のFPP研究

大里研究所は、FPPを用いた疾病予防・健康維持に関する研究を行っています。

そのほか、子どもたちへの予防教育や、シニアの健康寿命および安全運転寿命の延伸に関する研究にも取り組んでいます。

今回の共同研究では、名古屋市立大学整形外科との連携を通じて、FPPの整形外科分野での臨床応用に向けたエビデンスの構築を進めます。

FPPの研究成果を整形外科領域の周術期管理へつなげる共同研究です。

術後の創傷治癒や生体防御機能の維持について、臨床応用に向けた検証が進められます。

大里研究所「FPP共同研究」の紹介でした。

よくある質問

Q. 大里研究所「FPP共同研究」は何を検証しますか？

A. 整形外科領域における炎症制御を軸とした術後リカバリーおよび感染予防に対するFPPの有用性について検証します。

Q. FPPとは何ですか？

A. FPPはFermented Papaya Preparation, パパイヤ発酵食品です。

細胞内エネルギー生産の促進、免疫機能の向上、レドックスバランスの改善などが科学的に報告されています。

Q. 共同研究先はどこですか？

A. 共同研究先は名古屋市立大学整形外科 村上英樹主任教授グループです。

大里研究所が共同研究を開始します。

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