今日30日午前8時57分に満月を迎えます。6月の満月は「ストロベリームーン」とも呼ばれます。今夜は北海道や東北から中国地方、沖縄ではおおむね晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。

6月の満月 「ストロベリームーン」

今日30日午前8時57分に満月を迎えます。



満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、12月は「コールドムーン」などと月ごとに呼び方が変わります。6月の満月は、イチゴの収穫が最盛期を迎える頃などから「ストロベリームーン」と呼ばれます。月がイチゴのようにピンク色に見えるということはありませんが、このような呼び名を思い出しながら、月を眺めてみるのも良さそうです。





【参考サイト】The Old Farmer's AlmanacAstroArtsなお、今日30日の月の出は、札幌で午後7時55分、東京で午後7時33分、大阪で午後7時47分です。

今夜の天気は?

今夜の天気は、北海道や東北では広く晴れて、満月を見られる所が多いでしょう。ただ、太平洋側の沿岸部では雲が広がりやすい見込みです。関東甲信は雲が多めながらも沿岸部ほど雲の切れ間があるでしょう。雲の隙間から満月を見られそうです。内陸部は雲に覆われるでしょう。北陸や東海、近畿北部・中部、中国地方はおおむね晴れるでしょう。近畿南部や四国、九州は雲に覆われそうです。梅雨明けしている沖縄は晴れて、満月を見られるでしょう。