希望を与える先制弾を決めた佐野海舟「こんなところで終わるチームじゃなかった」
[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル2-1日本]
W杯でブラジルに勝てる。誰もが希望を持ったゴールだった。前半29分、日本代表は中盤でカットしたMF佐野海舟が自ら持ち上がってミドルレンジから右足を振る。ゴール左隅を捉える完ぺきなシュートになった。
ただ佐野は「自分のゴールじゃなくチームの結果がすべてなので、悔しいです」とうなだれた。決勝点を浴びたのは後半アディショナルタイム5分で、誰もが延長を考えた時間帯で一瞬の隙を突かれた。
「整理しきれていないけど、最後の局面の一瞬の判断だったり、攻めきれない甘さだったり、1失点目も2失点目も自分のところのディフェンスなので、一個の甘さが出たのかなと思います」
佐野も「このチームはこんなところで終わるチームじゃなかったので悔しい」と声を詰まらせながらも、「最後に決めきられてしまうのは実力不足を感じる。やってきたことは間違いじゃないと思うので、積み重ねてきたものに誇りを持っていいのかなと思います」と必死に顔を上げた。
W杯でブラジルに勝てる。誰もが希望を持ったゴールだった。前半29分、日本代表は中盤でカットしたMF佐野海舟が自ら持ち上がってミドルレンジから右足を振る。ゴール左隅を捉える完ぺきなシュートになった。
ただ佐野は「自分のゴールじゃなくチームの結果がすべてなので、悔しいです」とうなだれた。決勝点を浴びたのは後半アディショナルタイム5分で、誰もが延長を考えた時間帯で一瞬の隙を突かれた。
佐野も「このチームはこんなところで終わるチームじゃなかったので悔しい」と声を詰まらせながらも、「最後に決めきられてしまうのは実力不足を感じる。やってきたことは間違いじゃないと思うので、積み重ねてきたものに誇りを持っていいのかなと思います」と必死に顔を上げた。