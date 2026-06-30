NHK-BSで解説、死闘から1時間後に語った本音

サッカー日本代表は日本時間6月30日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と激闘の末、1-2で敗れた。

NHK-BSの生中継で全4試合の解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、試合終了から1時間後に日本代表の戦いを総括。これからの日本サッカー界に向けた熱い“提言”を行った。

真っ赤なジャケットに身を包み、この一戦に並々ならぬ気合いで臨んでいた本田。強豪ブラジルをあと一歩まで追い詰めた日本の戦いぶりについて、「チームとしての戦い方、戦術のところも含めてほぼ完璧だったと思うんです」と高く評価した。

しかし、勝敗を分けたポイントについて、後半からのブラジルの戦術変更と圧力を指摘。「ヴィニシウスをサイドに出して、そっから仕掛ける形でやったことによって、マークのズレができたり、サイド振られたりして、どんどん疲れも消耗してきて。守りきれなかった原因はここにある」と分析した。

その上で、W杯優勝という目標に届かなかった最大の要因として「個の力」を挙げた。「やはりサッカー、なんだかんだで『個』の部分をもっと高めないといけない。ヴィニシウスのドリブルなんか見てると、まだ（差が）あるのかなということを感じさせられました」と、世界トップクラスとの残酷なまでの現在地を口にした。

日本が本気で「ワールドカップ優勝」を掴み取るために何が必要なのか。本田は「10年後、20年後に向けた、10代や20代前半の選手たちへの教育改革。この敗戦でサッカー協会全体が受け止めて実践していかないといけないと思っています」と日本協会を中心とした日本サッカー界全体への提言を行った。

そして最後に「4年後のW杯」について問われると、本田は「やはり監督としてピッチに立ちたいという気持ちが強いです。まだやらなきゃいけないことはありますし、ステップアップしないといけないことも自覚しています。ただ、やれる自信はあるので、チャンスをもらえるようにしっかりアピールし続けるということと、自分自身が様々な分野で成長し続けるということをやっていく。それだけだと思ってます」と強い想いを口にし、今大会の“解説者”としての仕事を終えた。（FOOTBALL ZONE編集部）