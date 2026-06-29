V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のヴィアティン三重は29日（月）、23名の選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

契約更新が発表されたのは、アウトサイドヒッターから落合一輝（32）、箸中暁（22）、白井康靖（23）、中島彬（22）、平田和聖（23）、森垣陸（24）、鳴海宏太（26）、端滉也（25）、畑中咲哉（22）の9選手と、ミドルブロッカーの山田美雄（22）、新山輝（22）、髙橋堅斗（23）、川村樹生（23）、本部翔太（24）の5選手。

そして、オポジットの山下晃（25）、永島雄大（24）、工藤築（22）、セッターの森垣拓真（27）、茂太隆次郎（25）、中村有晴（24）と、リベロの橋本拓磨（23）と内本歩夢（25）、最後にアウトサイドヒッター兼リベロの矢野拓郎（22）の総勢23選手だ。

今季はVリーグ男子西地区2位でプレーオフに進んだが、セミファイナルで東地区の北海道イエロースターズに敗戦し、リーグ最終順位を4位で終えたV三重。その悔しさを知るほとんどの選手が来季もチームに残ることとなった。

これまでの「V.LEAGUE」から、来季より「SV.LEAGUE GROWTH（SVリーググロース/SVG）」に参戦するV三重は、チーム正式名称も「ヴィアティン三重・四日市」に改新することも発表している。新たなステージでリーグ優勝を狙う。

■落合一輝

「いつもヴィアティン三重・四日市を応援していただきありがとうございます。今季も選手としてプレーさせて頂けることになりました。新たなステージでの戦いとなりますが、素晴らしいチームメイトやスタッフ、ファミリエやファンの皆さん、そして今季虜になっていただくそこの貴方と共に悲願の初優勝に向けて走っていければと思います！

今シーズンも熱い応援よろしくお願いします！」

■箸中暁

「2026-2027シーズンをヴィアティン三重でプレーできることを嬉しく思います。怪我からの復帰となりますが、最高のパフォーマンスを発揮できるように頑張ります。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」

■山田美雄

「2026-27シーズン、ヴィアティン三重・四日市でプレー出来ることを感謝しています。元気あるプレーでチームに貢献していきたいです。応援よろしくお願いします」

■白井康靖

「いつも熱いご声援をいただき、ありがとうございます。ヴィアティン三重・四日市の一員として戦えることを嬉しく思います。皆様と共に勝利の喜びを分かち合えるよう、全力で戦い抜きます。引き続き、ご声援のほどよろしくお願いいたします」

■山下晃

「2026-27シーズンもヴィアティン三重・四日市でプレーできることを嬉しく思います！1試合1試合、全力で戦いますので今シーズンも熱い応援よろしくお願いします！」

■中島彬

「2026-27シーズン、ヴィアティン三重・四日市でプレーできることを嬉しく思います。選手として多くの方に応援される存在を目指すとともに、ファンの皆様と最高の景色を見るために、日々成長していきたいと思います。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」

■森垣拓真

「2026-27シーズンもヴィアティン三重改め、ヴィアティン三重・四日市でプレーさせていただくことになりました。1日1日を大切にし、ファミリエ・ファンの皆様とともに一歩ずつ前進できたらと思っています。また、バレーボールを通して感動を与えられる人間・選手を目指すと共に、自分の役割、自分に求められていることを全うできるように精進します！引き続き熱い応援をよろしくお願い致します」

■新山輝

「2026-27シーズンをヴィアティン三重四日市でプレーできることを嬉しく思います！チームの勝利に少しでも多く貢献できるよう、日々成長を続けます。温かいご声援をよろしくお願いいたします！」

■平田和聖

「ヴィアティン三重・四日市の一員として今シーズンも戦えることを嬉しく思います。支えてくださる皆さまへの感謝を忘れず、一戦一戦に全力を尽くします。チームメイトとともに高みを目指し、皆さまとたくさんの喜びを分かち合えるシーズンにしたいと思います。今シーズンもよろしくお願いいたします」

■森垣陸

「昨シーズンは沢山のご声援をありがとうございました。2026-27シーズンもヴィアティン四日市でプレーできることを嬉しく思います。SVGというステージで昨シーズンの悔しさを晴らせるよう頑張っていきます。共に優勝しましょう。引き続き熱いご声援を宜しくお願いします」

■橋本拓磨

「2026-2027シーズンもヴィアティン三重・四日市でプレー出来ること大変嬉しく思います。日頃から応援してくださる皆様にも心から感謝申し上げます。SVGリーグ優勝出来るよう自分の出来ること、求められることを精一杯頑張ります。引き続きご声援のほどよろしくお願い致します」

■茂太隆次郎

「2026-27シーズンもヴィアティン三重・四日市でプレーさせていただくことになりました。一分一秒を大切にし、ヴィアティンファミリーの皆さんとともに前へ進んでいきたいと思っています。また、自分にできること、求められていることに応えられるよう、日々精進していきます」

■鳴海宏太

「いつも熱いご声援ありがとうございます。今シーズンもヴィアティン三重・四日市でプレーさせていただきます。

チーム全員で勝利を目指します！ファミリエの皆さん共に戦いましょう！」

■髙橋堅斗

「今シーズもヴィアティン三重・四日市でプレーできることを大変嬉しく思います。これまで関わってくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに全力でプレーしていきます。今後ともご声援のほどよろしくお願いいたします」

■端滉也

「2026-27シーズンもヴィアティン三重・四日市でプレーできることを嬉しく思います。リーグ優勝に向けて頑張っていきます。引き続き熱い応援よろしくお願いします」

■永島雄大

「このたび契約を更新することになりました。これまで支えてくださったチーム、関係者の皆さま、そして応援してくださるファンの皆さまに感謝しています。さらに成長した姿を見せられるよう、全力で挑み続けます。これからも応援よろしくお願いします」

■矢野拓郎

「今シーズン、ヴィアティン三重・四日市でプレーできることを嬉しく思います。少しでもチームに貢献し、ファンの皆様と共に勝利を掴み取りたいと思います。今後とも温かいご声援よろしくお願いいたします」

■内本歩夢

「今シーズンもヴィアティン三重・四日市の一員としてプレーできることを嬉しく思います！選手・スタッフ・ファンの皆さんとともに、優勝を目指して頑張ります！今後とも応援よろしくお願いします！」

■川村樹生

「今シーズンもヴィアティン三重・四日市で戦えることを嬉しく思います‼これからも大きく成長する僕たちと共に良い時も、そうでない時も、すべての時間をファミリエ全員で感じましょう‼そして優勝という目標に向かって一丸となって戦いましょう！Vamos!!!!」

■本部翔太

「今シーズンもヴィアティン三重でプレーできることを大変嬉しく思います。チームの目標達成に向けて、自分に与えられた役割と責任を全うし、日々全力で取り組んでまいります。また、多くの皆様に応援していただける選手、そしてチームとなれるよう、コート内外で成長を続けていきたいと思います。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします」

■中村有晴

「2026-27シーズンもヴィアティン三重・四日市の一員として戦うことになりました‼昨シーズンは目標達成できなかったので、今シーズンは自分ができること、さらにレベルアップして、チームの勝利、目標達成に貢献できるように頑張ります‼今シーズンも応援よろしくお願いします‼」

■畑中咲哉

「2026-27シーズン、ヴィアティン三重・四日市でプレーできることを嬉しく思います。このチームで最高の景色がみれるように頑張ります！応援よろしくお願いします」

■工藤築

「2026-27シーズンヴィアティン三重でプレーさせていただくことになりました。日頃から支えてくださるファン・スポンサーの皆さま、そして関係者の皆さまに感謝申し上げます。今シーズンはチームの勝利のために自分の役割を全うし、一試合一試合を全力で戦い抜きます。皆さまとともに最高の景色を見られるよう、日々成長していきますので、熱いご声援をよろしくお願いいたします」