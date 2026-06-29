6月28日、女優でモデルの三吉彩花がInstagramを更新。その刺激的すぎるドレス姿に困惑の声があがっている。

【写真】「とんでもない姿…」三吉彩花の“大胆”ファッションにファン困惑

三吉彩花がInstagramで感謝の意

23日から28日にかけてフランス・パリで開催された『2027年春夏パリ・ファッションウィーク・メンズ』に参加した三吉は、26日におこなわれた『VETEMENTS（ヴェトモン）』のショーに来場。『VETEMENTS』は2014年に設立されたフランス発のラグジュアリーブランドで、個性的なシルエットやディテールにこだわったデザインが特徴だ。

三吉はInstagramで複数の写真と共に《まず最初に、この機会を与えてくださったVETEMENTSチームの皆様に感謝申し上げます》《人生において、どんなことを成し遂げようとも、一人では成し遂げられないことがたくさんあります。今回の経験を通して、誰を信頼し、誰と共に歩むべきかを知ることの大切さを改めて実感しました》と、感謝の意を綴っている。

「この日三吉さんが着用したのは、胸元に『VETEMENTS』のロゴが入ったホルターネックのトップスにレザーのような光沢のあるロングスカート。オールブラックのシックな装いに三吉さんの白い肌が映えて、ヘルシーな色気のあるスタイリングとなっていました」（アパレル広報）

しかしストーリーズに投稿された動画を見ると印象は激変。ホルターネックのトップスはウエストのラインまで背中がパックリと開いていて、そこには大きなタトゥーが堂々と鎮座している。このタトゥーは4月20日、自身のInstagramで30歳を機に《自分に嘘をつかずに生きるという決意の証》として入れたと公表していたものだ。

ネットからは「見えてるけど大丈夫？」

さらに驚きなのは、“お尻が丸出し”なこと。ロングスカートかと思われたボトムスは前面にしか布地が無く、シースルー素材のストッキングに覆われたヒップラインが丸見えなのだ。三吉彩花の超絶スタイルだからこそ着られる服ではあるが、あまりの大胆さにネット上では

《え？見えてるけど大丈夫？》

《なんてとんでもない姿なんだ……》

《三吉さんセクシーなのはいいけど、最近露出しすぎじゃない？》

《いったいどこを目指しているのか？》

などと困惑する声があがっている。

「ちなみに三吉さんが出演する湖池屋の新CM『湖池屋ストロング“濃いも旨いもストロング”篇』が7月1日から放送されます。こちらでは、ねじり鉢巻に法被のような衣装を着て太鼓などに挑戦する三吉さんが見られますよ」（前出・アパレル広報）

ショーで見せるセクシーな姿と、CMでの元気でキュートな姿。正反対なように思えるが、そのどちらも三吉彩花の魅力であることは間違いない。