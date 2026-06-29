夫の転勤による6回の引っ越しを経て「ものをもちすぎない暮らし」に。その快適さをインスタグラムで発信している、フランスアンティーク器店aru店主で防災士の資格をもつかなさん（40代）は、小学生の子どもがいる3人家族です。今回は忙しい日々でも簡単にできる、暮らしをラクにする習慣3つについて語ります。

1：玄関に出す靴は「ひとり1足」に

わが家は3人家族ですが、以前はゲタ箱に入りきらないほど靴があり、玄関にもたくさんの靴を出しっぱなしにしていました。それによって玄関周りがごちゃついて見えますし、急いでいるときにもたついてしまうのがストレスでした。

【写真】家がキレイな人の「玄関」マイルール

戸建てに引っ越した今は、「玄関のたたき（床）に出していい靴は、今履いているひとり1足だけ」を基本にしています。

スニーカーを集めるのが趣味の夫も、引っ越しを機にお気に入りだけに厳選したようで、玄関のシューズクローゼットにすべて収まるようになりました。

玄関に靴がないことで、毎朝家族を見送るついでにさっとホウキで玄関を掃けるようになり、掃除が格段にラクになりました。

2：食品ロス防止の「これ食べてカゴ」を用意

備蓄ストックを心がけるようになってから、「奥から賞味期限のきれたレトルト食品が出てきた」「使いかけの乾物を忘れて、また同じものを買ってしまった」という小さな失敗が頻発するようになりました。

そのたびに「もったいないことをした」と罪悪感を抱いてしまい、それが小さなストレスに…。

そこで、こうした失敗をなくすために、パントリーのいちばん目に入る位置に小さめのカゴをひとつ配置しました。名づけて「これ食べてカゴ」です。

賞味期限が近くなってきた備蓄品や半端に残ったインスタント食品、食べかけで早めに消費したいお菓子などを集めて、そのカゴにポンとまとめて置くようにしました。

すると効果は抜群。私が不在のときでも家族が「まずこの中から食べる」と分かりやすくなり、私自身も「今日のお昼はこの使いかけのパスタソースを使おう」と、カゴを活用することで献立に迷う時間も減りました。

食品ロスが減るだけでなく、ものをきちんと使いきれると清々しい気持ちになれてうれしいです。

3：「スマホの通知オフ」で頭のなかの余白を増やす

やることはたくさんあるのに、ふとスマホを手にしたら最後、ちょっと連絡を確認するだけのつもりが、気づけばSNSを見たりして小一時間経っていた…ということがしょっちゅうありました。

なんとかしたいと思い、最近はなるべくスマホの通知をオフに設定しています。

LINEなどのアプリの通知設定をすべて「ミュート」に変えると、通知音が鳴らなくなるので、自分が確認したいときにまとめて見ることができて少し気がラクに。

今までは、スマホを開くたびに目に入る「新着」の赤いマークや、ピコピコと鳴る通知の音で「すぐに確認しなくちゃ！」と無意識のうちにあせっていることに気づきました。

ここ最近は、お昼休みや寝る前などに毎日5分だけでも、スマホを置いて本を読むように意識しています。たった5分でも頭のなかがスッキリして、気持ちのきり替えにもなっています。