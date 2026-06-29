ななにー 地下ABEMA…シングルマザー＆ファザーの壮絶人生
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月28日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#124を無料放送した。
#124は「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、過酷な経験を乗り越えて明るく生きる令和のシングルマザー・シングルファザーたちが登場。その壮絶すぎる過去とリアルな生活事情を赤裸々に語った。
番組前半には、若くして母親になったシングルマザーたちが登場。現在24歳のあかりさんは、13歳（中学２年生）の時に１つ上の先輩との子どもを妊娠。当時について「なかなか親に言い出せず、妊娠検査薬をソファの下に隠していたところ、おばあちゃんにバレた」という壮絶なエピソードを告白。さらに、「相手の彼とは結婚したかったものの、中学生という年齢的に結婚することができなかった」と振り返る。
その後、両親の猛反対により一度は出産を諦めることになったものの、病院に行っても「やっぱり無理！」と逃げ回ってしまったというあかりさん。さらに、中絶できる期間をまたぐように自身が腎臓の病気で入院することになり、「この子はやっぱり私に産んで欲しいんだ」と運命を感じたことで両親も覚悟を決めてくれたというドラマのような経緯を明かした。さまざまな困難を乗り越え、14歳で長女・きらりちゃんを出産。中学生ママならではの苦労として、修学旅行の際に「母乳の量がすごくて、寝て起きたら布団がビショビショだった」と保健室の先生に付き添ってもらいながら搾乳をしたという驚きの体験を吐露。その後、18歳で再婚し現在は幸せに暮らしていると語るあかりさん。番組には現在10歳となったきらりちゃんも登場し、「アイドルになりたい」と語る大人びた姿に香取慎吾が「うちの事務所に入らないか？」とスカウトし笑いを誘う一幕も。
続いて、生後３ヶ月の娘を育てる現役女子高生シンママのきずなさんが登場。美容室でアルバイトをしていた際、お客さんと交際し、17歳で妊娠。シングルマザーである自身の母親からは「産みたいなら応援する」と背中を押された一方、相手の親からは「お金がないから援助はできない」と言われ、きずなさんは高校を休学、彼は退学して働き始め２人暮らしをスタート。しかし、今年の３月に無事出産した直後、自身が入院中に彼氏の浮気相手から「あなたの彼氏から遊びたいと言われている」とSNSにメッセージが来て浮気が発覚し破局。
現在は実家に戻り、美容師になる夢を「専門学校に行くお金と時間を娘に使いたい」と一旦諦め、子育てとアルバイトに奮闘中。朝７時から夕方６時まで娘の世話をし、母親が仕事から帰宅後にバトンタッチして夜７時から深夜１〜３時まで居酒屋でアルバイト。帰宅後もドライヤーの音で娘を起こさないよう着替えてすぐに寝るという過酷な生活事情を語った。
番組後半には、２回の離婚歴のあるあいかさんが登場。一人目の元夫は妊娠３ヶ月の頃を皮切りに４回も浮気をしていたといい、さらに、結婚式の前々日に元夫が結婚式代を支払っていなかったことも発覚。親戚中に頭を下げて２日間で300万円を借金したという信じられない出来事に、ななにーメンバーも震え上がる。現在は、TikTokで54万フォロワーを抱えるまでになったあいかさんだが、次に再婚した相手とはわずか10日で離婚したことや、その後交際した彼氏に300万円を貸したところ詐欺師だったという波乱万丈すぎる人生を明かし、最後まで一同を驚かせ続けた。
また、男性陣からも強烈なエピソードが。18歳でガールズバーのNo.１だった年上女性と結婚しパパになったなおきさんは、長女が４ヶ月のときにスピード離婚してシングルファザーに。その後再婚した女性にも家出先で不倫されてしまったと語り、スタジオは驚愕。もう一人のシングルファザーであるたいようさんは、元妻が５人の男性と不倫していた衝撃の過去を告白。現在は、年収が激減しても子どもと過ごす幸せを選び、手作りのキャラ弁作りに奮闘しているという微笑ましいエピソードを明かした。
令和のシンママ・シンパパたちの“事実は小説より奇なり”なエピソードが次々と飛び出した『ななにー 地下ABEMA』#124は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
#124は「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、過酷な経験を乗り越えて明るく生きる令和のシングルマザー・シングルファザーたちが登場。その壮絶すぎる過去とリアルな生活事情を赤裸々に語った。
その後、両親の猛反対により一度は出産を諦めることになったものの、病院に行っても「やっぱり無理！」と逃げ回ってしまったというあかりさん。さらに、中絶できる期間をまたぐように自身が腎臓の病気で入院することになり、「この子はやっぱり私に産んで欲しいんだ」と運命を感じたことで両親も覚悟を決めてくれたというドラマのような経緯を明かした。さまざまな困難を乗り越え、14歳で長女・きらりちゃんを出産。中学生ママならではの苦労として、修学旅行の際に「母乳の量がすごくて、寝て起きたら布団がビショビショだった」と保健室の先生に付き添ってもらいながら搾乳をしたという驚きの体験を吐露。その後、18歳で再婚し現在は幸せに暮らしていると語るあかりさん。番組には現在10歳となったきらりちゃんも登場し、「アイドルになりたい」と語る大人びた姿に香取慎吾が「うちの事務所に入らないか？」とスカウトし笑いを誘う一幕も。
続いて、生後３ヶ月の娘を育てる現役女子高生シンママのきずなさんが登場。美容室でアルバイトをしていた際、お客さんと交際し、17歳で妊娠。シングルマザーである自身の母親からは「産みたいなら応援する」と背中を押された一方、相手の親からは「お金がないから援助はできない」と言われ、きずなさんは高校を休学、彼は退学して働き始め２人暮らしをスタート。しかし、今年の３月に無事出産した直後、自身が入院中に彼氏の浮気相手から「あなたの彼氏から遊びたいと言われている」とSNSにメッセージが来て浮気が発覚し破局。
現在は実家に戻り、美容師になる夢を「専門学校に行くお金と時間を娘に使いたい」と一旦諦め、子育てとアルバイトに奮闘中。朝７時から夕方６時まで娘の世話をし、母親が仕事から帰宅後にバトンタッチして夜７時から深夜１〜３時まで居酒屋でアルバイト。帰宅後もドライヤーの音で娘を起こさないよう着替えてすぐに寝るという過酷な生活事情を語った。
番組後半には、２回の離婚歴のあるあいかさんが登場。一人目の元夫は妊娠３ヶ月の頃を皮切りに４回も浮気をしていたといい、さらに、結婚式の前々日に元夫が結婚式代を支払っていなかったことも発覚。親戚中に頭を下げて２日間で300万円を借金したという信じられない出来事に、ななにーメンバーも震え上がる。現在は、TikTokで54万フォロワーを抱えるまでになったあいかさんだが、次に再婚した相手とはわずか10日で離婚したことや、その後交際した彼氏に300万円を貸したところ詐欺師だったという波乱万丈すぎる人生を明かし、最後まで一同を驚かせ続けた。
また、男性陣からも強烈なエピソードが。18歳でガールズバーのNo.１だった年上女性と結婚しパパになったなおきさんは、長女が４ヶ月のときにスピード離婚してシングルファザーに。その後再婚した女性にも家出先で不倫されてしまったと語り、スタジオは驚愕。もう一人のシングルファザーであるたいようさんは、元妻が５人の男性と不倫していた衝撃の過去を告白。現在は、年収が激減しても子どもと過ごす幸せを選び、手作りのキャラ弁作りに奮闘しているという微笑ましいエピソードを明かした。
令和のシンママ・シンパパたちの“事実は小説より奇なり”なエピソードが次々と飛び出した『ななにー 地下ABEMA』#124は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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