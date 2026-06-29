牛丼チェーンの吉野家は、スクウェア・エニックスのスマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストウォーク」とコラボレーションした「冒険者応援キャンペーン」を、2026年7月2日10時〜8月26日20時まで開催する。

セットのフィギュアは第1弾・第2弾で異なる4種をラインアップ

牛丼とミニサラダに、オリジナルフィギュアがランダムで1個もらえるコラボレーションセット「ドラクエウォークセット」が店内飲食限定で登場。

7月2日〜7月15日20時までの第1弾では、「吉野家スラミチ」「どんぶりスライム A」「ひとくい紅生姜ばこ」「つゆだくスライム」の4種。7月16日10時〜7月29日20時までの第2弾では「スラミチ 吉野家Ver.」「どんぶりスライム B」「どんぶりキング」「吉野家コラボ看板」の4種をラインアップする。

「牛丼（並盛）」セットの価格は932円（以下全て税込）。小盛〜超特盛も選べる。

また、「吉野家アプリ」にて500円ごとの会計でポイントが貯まり、貯めたポイントでオリジナルグッズがもらえる「アプリポイントキャンペーン」を実施する。

8ポイントで全8種から1種を選べる「オリジナルフィギュア」、30ポイントで「湯呑み」、40ポイントで全2種から1種を選べる「お茶碗丼」、45ポイントで「ひとくい紅生姜ばこのティッシュケース」、70ポイントで「メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット」を用意する。

さらに、テイクアウト限定でオリジナルデザインの容器と袋を用意するほか、吉野家公式通販ショップでも、メラミン製丼（並盛）1個と冷凍牛丼の具（120グラム）2袋の「ドラクエウォークコラボセット」（3999円）を数量限定で販売する。

このほか、「ドラゴンクエストウォーク」のゲーム内では「吉野家スポット」や「特設店舗スポット」が出現。吉野家コラボの特別な見た目装備や、吉野家の実店舗で使えるクーポンなどの報酬が入手できるほか、フィールドにはコラボモンスターが出現する。