女優やモデルとして活躍する杏が、6月28日に自身のInstagramを更新し、そこで見せた美脚の大胆モデルショットに反響が広がっている。

「杏さんは、ファッション誌『marie claire』の撮影ショットを公開しました。黒のシースルーのショート丈トップスのお腹がチラリと見えるショットと、椅子に腰を下ろし、赤色の柄物トップスにショート丈パンツの美脚ショットを載せています。

キリッとした表情をうかべ、モデルとして活躍してきた存在感をみせつけていました」（スポーツ紙記者）

杏はもともと15歳から『non-no』（集英社）の専属モデルとなり、芸能活動をはじめている。174cmの長身を武器に、パリコレのランウェイも経験してきたトップモデルだ。

今回は肌見せコーデとすらりと伸びる美脚を披露したショットに注目が集まっており、コメント欄では、

《杏ちゃんカッコいい〜足なが〜い いつも違う杏ちゃん素敵ですね〜》

《杏ちゃん素敵です！！！！！本当にカッコイイな足が長ーーい》

《杏ちゃんほれぼれしちゃう》

と、モデルとしての杏に魅了される声が相次いだ。

2020年、俳優・東出昌大との離婚を経て、2022年から3人の子どもとともにフランスへ移住した。現在は日本と海外を行き来しながら活動を続けている。

「杏さんが海外へ拠点を移したのは、やはり新しい環境で子育てをしたいという思いがあったのでしょう。当初は言葉や文化の違いにとまどいを覚えたようですが、現地の学校事情などの日常生活をSNSで発信するほか、2016年にはエッセイ本『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）、『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）を出版しています。

ここ最近は母親としての杏さんに注目が集まっていましたが、今回見せた姿は、現役のトップモデルとしての姿でしたね。その表現力と振れ幅の広さが、いまも多くの人を惹きつける理由なのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

数々の経験を重ねた現在だからこそ放てる存在感が、今回のモデルショットにもにじみ出ていた。これからも “大人の魅力” を見せてくれそうだ。