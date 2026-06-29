歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることが分かった。亀梨のオフィシャルサイトで連名の直筆署名入り文書を公表。その直筆の文書が「達筆すぎる」と話題を集めている。

亀梨はファンクラブを通じて直筆の文書で結婚と妊娠を発表。「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています」と報告し「これからも、たくさんの素敵な景色をみんなと一緒に共有できたら嬉しいです」と呼びかけていた。その後、オフィシャルサイトには2人の直筆署名入りの文書で改めて報告した。

SNSでは祝福の声のほか、亀梨と田中の字に対する意見も散見。「誠実さが亀梨くんらしい」「いつもの亀梨くんの字なのに書いてることは結婚の報告なのなんか不思議な感じ」「字もイケメンです！」「亀梨くんおめでとうございます！お子さん欲しいと言ってたしよかった」と大きな話題となった。

2人の交際は2024年1月1日に一部週刊誌が報道。美容誌の企画での共演をきっかけに親交を深め、真剣交際へ発展したと伝えられていた。