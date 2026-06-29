マンホールカードの生みの親、山田秀人氏が独立！ご当地カード事業のフェーズを強化
立体地図と模型を主幹事業とする、株式会社ニシムラ精密地形模型は、2024年より全国の自治体や企業様と連携し地域活性化を行う社内プロジェクト「NISHIMURAPROJECT」を展開してきた。事業責任者にはマンホールブームの仕掛け人でマンホールカードの生みの親である山田秀人を迎え、現地に訪れなければ得ることのできない「ご当地カード」を主軸に展開してきた。
3年目となる本事業は、順調に需要が拡大し、社内プロジェクト規模では対応が難しくなってきている。そこで、社内プロジェクトからご当地カードを主幹事業とした企業「LogetPocket（ロゲットポケット）」として独立させ、要員体制と環境を整え「提案力」「クオリティ」「スピード」「サービス」を強化するフェーズに移行することとした。
同社の代表は現事業部長の山田氏が務め、2026年7月1日より事業を開始する。また、ニシムラ精密地形模型においてもご当地カード事業は、立体地図や模型を納めた後の継続集客コンテンツとして非常に効果的であることから、今後も共に同事業を育てていく構えだ。
『ご当地カードを専門とする企業は、おそらく前例のないことになると思います。新しい日本の文化として育てるため、これからも精進してまいりますので、皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。』
2026年6月29日
株式会社ニシムラ精密地形模型
代表取締役 大道寺 覚
ロゲットポケット
ご当地カードプロデューサー
兼代表 山田 秀人
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『ご当地カードを専門とする企業は、おそらく前例のないことになると思います。新しい日本の文化として育てるため、これからも精進してまいりますので、皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。』
2026年6月29日
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