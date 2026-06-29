真似したい宮島の爆速観光！「いくらでも食える」と絶賛の絶品ご当地グルメ食べ歩き
YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【広島】の宮島で弾丸食べ歩き！鹿に掘られたり？初リアル？したり」を公開しました。広島を訪れたケータさんが、世界遺産の宮島で約2時間の弾丸食べ歩きに挑戦し、絶品のご当地グルメを堪能する様子を紹介しています。
高速船で宮島へ到着したケータさんは、限られた時間の中で表参道商店街の食べ歩きをスタートします。最初に訪れた「紅葉堂本店」では、名物「揚げもみじ」のチーズ味を堪能し、「チーズのところが、めちゃくちゃうまいです」と絶賛しました。
続いて「博多屋」では、広島名物の「がんす」をビールとともに味わいます。熱々の揚げたてを頬張り、「熱々サクサクの衣の中身はふっくらクリーミーな魚のすり身」「ちょっとピリ辛なアクセントがあります」と、ビールとの相性の良さを熱弁しました。
さらに、「牡蠣屋」で生牡蠣と焼き牡蠣を堪能した後、「ぺったらぽったら」では牡蠣と穴子の焼きおにぎりを注文します。外はカリカリ、中はふわふわの食感に感動し、「おにぎりが美味い」「いくらでも食える」と食欲を爆発させました。しかし、最後に「出野水産」で「穴子ちくわ」を食べていると、匂いにつられた野生の鹿が群がってくるハプニングが発生します。鹿に囲まれ、「ケツめっちゃ突かれる」と苦笑いしながらも、宮島ならではの体験を楽しんでいました。
夜には広島市内のホテル周辺に戻り、「穴子しゃぶしゃぶ」などの名物料理を満喫する様子も収められています。短時間で効率よくご当地グルメを味わい尽くすルートは、次回の広島・宮島観光の計画に大いに役立ちそうです。
高速船で宮島へ到着したケータさんは、限られた時間の中で表参道商店街の食べ歩きをスタートします。最初に訪れた「紅葉堂本店」では、名物「揚げもみじ」のチーズ味を堪能し、「チーズのところが、めちゃくちゃうまいです」と絶賛しました。
続いて「博多屋」では、広島名物の「がんす」をビールとともに味わいます。熱々の揚げたてを頬張り、「熱々サクサクの衣の中身はふっくらクリーミーな魚のすり身」「ちょっとピリ辛なアクセントがあります」と、ビールとの相性の良さを熱弁しました。
さらに、「牡蠣屋」で生牡蠣と焼き牡蠣を堪能した後、「ぺったらぽったら」では牡蠣と穴子の焼きおにぎりを注文します。外はカリカリ、中はふわふわの食感に感動し、「おにぎりが美味い」「いくらでも食える」と食欲を爆発させました。しかし、最後に「出野水産」で「穴子ちくわ」を食べていると、匂いにつられた野生の鹿が群がってくるハプニングが発生します。鹿に囲まれ、「ケツめっちゃ突かれる」と苦笑いしながらも、宮島ならではの体験を楽しんでいました。
夜には広島市内のホテル周辺に戻り、「穴子しゃぶしゃぶ」などの名物料理を満喫する様子も収められています。短時間で効率よくご当地グルメを味わい尽くすルートは、次回の広島・宮島観光の計画に大いに役立ちそうです。
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