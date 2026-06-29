台湾レインボープライド出展の裏側に密着！徹夜で作ったTシャツの売れ行きは？

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【台湾レインボープライド2023】でガチムチゲイTシャツ販売！？絶品火鍋で決起会！」を公開しました。動画では、出演者の天馬さんが台湾レインボープライド2023に出展する様子や、現地の絶品グルメを満喫する姿が収められています。



出発前夜に徹夜でオリジナルTシャツを作成し、那覇空港から台湾へと飛んだ天馬さん。到着後はホテル周辺の西門町を散策し、イベントに向けて盛り上がりを見せる街の熱気を感じる場面からスタートします。



その後、仲間と合流して台湾名物の火鍋食べ放題店「新馬辣経典麻辣鍋」へ足を運びました。豊富なタレのトッピングに困惑しつつも、オリジナルブレンドのタレを作成。鍋にはAクラスの松阪豚や牛肉、揚げパンなどを次々と投入し、「めちゃめちゃ柔らかい」「美味しい」と絶賛します。約3500円で肉類だけでなくハーゲンダッツも食べ放題というコストパフォーマンスの高さに驚く様子が描かれています。



二日目はいよいよ台湾レインボープライドの会場へ。自身が手がける「ガるる（GRR）」のTシャツブースをオープンすると、大勢の参加者で賑わいを見せます。前日に街中で出会った参加者たちもTシャツを購入してくれ、確かな手応えを感じたようです。



無事にイベント出展を終えた天馬さんは、「最初不安だったけどしっかり売れたね！」と語り、大満足の台湾遠征となったようです。東アジア最大規模のイベントの熱気や現地のリアルなグルメ情報を、ぜひ動画でチェックしてみてはいかがでしょうか。