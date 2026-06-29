目黒蓮が貴重なファッションシューティングの裏側を公開！森の中でスタッフに囲まれ撮影に臨む姿に「美しい」「心が浄化される」「動いてるめめだ」

【写真＆動画】目黒蓮が投稿した『Precious』オフショット／『Precious』表紙＆誌面カット／目黒蓮×BVLGAR スペシャルムービー

Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。雑誌『Precious』の撮影現場の裏側を公開した。

■目黒蓮が森の中で撮影に臨む姿を公開

目黒は、自然豊かな森の中で撮影に臨む動画を公開。苔むした大きな倒木に腰掛け、カメラに向かって真剣な表情を見せている。

グレージュのカーディガンにワイドパンツを合わせたリラックス感のある装いに、首元や手元にジュエリーを合わせ、木々に囲まれた幻想的なロケーションに自然と溶け込む姿が印象的だ。

動画にはスタッフの声も入っており、撮影現場の臨場感も伝わってくる。

投稿には「こんな感じでいつも撮影してます みんなが見てくれる僕の前では、たくさんの人達が支えてくれてます」とコメント。普段ファンが目にする写真や映像の裏側に、多くのスタッフの支えがあることを明かした。

完成したビジュアルだけでなく、撮影の裏側を自ら届けた目黒。スタッフへの感謝がにじむメッセージからも、真摯に撮影へ向き合う姿勢が伝わってくる。

ファンからは「こういう裏側を見せてくれるのうれしい」「支えてくれる人への感謝を忘れないところが素敵」「森の妖精さん」「見てるだけで心が浄化される」「美しい」「動いてるめめだ」「純粋にときめいた」などの声が寄せられている。