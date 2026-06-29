パドレスは押し出し死球で致命的な失点

【MLB】ドジャース 4ー2 パドレス（日本時間29日・サンディエゴ）

パドレスは28日（日本時間29日）、本拠地でのドジャース戦に2-4で敗れ2連敗を喫した。同地区の首位を独走する相手との3連戦を負け越した。痛かったのは5回の守備。際どい判定に対してチャレンジを行使しなかったことにファンから怒りの声があがっている。

1-1の同点で迎えた5回1死満塁だった。パドレスのマイケル・キング投手がドジャースのフレディ・フリーマン内野手に対してフルカウントから投じた9球目は、ストライクゾーンの境界線上ギリギリに決まる際どい球となったが、判定はボール。フリーマンは押し出し四球となり、ドジャースは勝ち越し。直後にはムーキー・ベッツ内野手が2点適時打を放ち、パドレスは一気に劣勢を強いられた。

パドレスはチャレンジ権を残していたにもかかわらず、この場面で行使しなかった。試合を左右する致命的な決断に対し、ファンからは「三振だったのに」「彼はなぜあれにチャレンジしなかった？ もし確実じゃなくても1点につながってしまうかもしれないのに。チャレンジがあんなに価値がある可能性がある場面って他にいつよ!?」と疑問の声が殺到した。

さらには「このチームと対戦するときはいつも崩壊する気がする。観ていてフラストレーションがたまる」「僕らサイアク」といった悲痛な嘆きも。「今季ずっとパドレスにとって問題なのは、ABSチャレンジと僅差で勝つことだ」「この組織は今季ずっとこれだ。チームは年俸に何百万ドルも使ったが、監督にお人好しを雇って細部に注意を払わない。応援する選手たちが状況を意識しないのはファンとして非常にもどかしい」とチーム全体を非難する声もあがっていた。（Full-Count編集部）