投資家の桐谷さん、入院報告 心配の声殺到「どこ悪いの？」→「あちこちです」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、近所の病院に入院したことを発表した。
【写真】入院した桐谷さん！投稿した妹の顔出しショット
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが今回、「21日朝、近所の病院に入院するので、妹に留守番に来て貰ったのです。6月期限の優待券は自分では使えないので妹や友人にあげました」と報告。
具体的な病名は明かさなかったが、ファンから「せんせー入院ってサラッと言ってますが大丈夫ですか？」「桐谷さんどうしたの？！！どこ悪いの？！」と心配の声が殺到し、これに桐谷さんは「大丈夫でないから入院なのです」「（質問：どこが悪いの？）あちこちです」「まだです。退院はしばらく先」と返信している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】入院した桐谷さん！投稿した妹の顔出しショット
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが今回、「21日朝、近所の病院に入院するので、妹に留守番に来て貰ったのです。6月期限の優待券は自分では使えないので妹や友人にあげました」と報告。
具体的な病名は明かさなかったが、ファンから「せんせー入院ってサラッと言ってますが大丈夫ですか？」「桐谷さんどうしたの？！！どこ悪いの？！」と心配の声が殺到し、これに桐谷さんは「大丈夫でないから入院なのです」「（質問：どこが悪いの？）あちこちです」「まだです。退院はしばらく先」と返信している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。