ラミレスの妻･美保、子供たちとの団らん中に緊急地震速報…
プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが27日、オフィシャルブログを更新。前日に発生した地震に触れ、不安な心境と家族への思いをつづった。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんがおり、４人の子どもを育てている。
この日、美保さんは「どうしたらいいのか」と題してブログを更新。「昨日の地震、皆さん大丈夫でしたか」と読者を気遣いながら書き出し、テレビを見ながらベッドに並んで横になる長男、次男、三男、長女の４人の子どもたちの姿とともに「金曜ロードショー楽しみ中で 警告音が鳴り響き どうしたらいいかわからなくてウロウロしちゃいました」と緊急地震速報が流れた際の様子を振り返った。
また、「ラミちゃん家族もベネズエラに住んでいます」と明かし、「幸い被害がなかったようですが この数日そわそわしてます」と心境を吐露。
最後は、「どうか 平和に暮らせますように」と願いをつづり、ブログを締めくくった。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんがおり、４人の子どもを育てている。
また、「ラミちゃん家族もベネズエラに住んでいます」と明かし、「幸い被害がなかったようですが この数日そわそわしてます」と心境を吐露。
最後は、「どうか 平和に暮らせますように」と願いをつづり、ブログを締めくくった。