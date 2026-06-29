YouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」が「【衝撃】台湾が日本人に4万円配布！外国人観光客に金配り？リピーター争奪戦が始まった【なぜ日本人優遇なのか】」を公開した。動画では、海外時事クリエイターとして活動する投稿者が、台湾観光署が日本人リピーター向けに検討している約4万円相当の優遇制度について、その背景や今後の見通しを解説している。



今回のニュースの最大の注目点は、台湾旅行のリピーターを対象とした優遇措置である。条件を満たした旅行者本人に5,000台湾元（約2万5000円）、同行者に3,000台湾元（約1万5000円）の合計約4万円相当の特典が提供される予定だ。投稿者はこの制度について「日本人をターゲットにした金配り」と表現し、日本市場を重視する台湾の姿勢を強調した。



この優遇措置の背景には、世界各国による観光客獲得競争の激化がある。タイや韓国などが日本人誘致を強化する中、台湾は消費額が高く、地方都市にも足を運ぶ傾向がある日本人リピーターを最重要ターゲットと位置づけている。一方で投稿者は、「台湾は観光立国ではない」と指摘し、外国人に直接特典を付与することに対する台湾国民の感情的な反発が起きる可能性にも言及した。



今後の見通しとして、航空路線の増便や、台北以外の地方都市への観光客分散、さらにはアジア各国による類似の優遇制度が導入される可能性を分析している。最後に、台湾旅行を検討している視聴者に対して、「制度内容は今後正式発表される見込み」であるとし、最新情報をこまめに確認するようアドバイスをして締めくくった。



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