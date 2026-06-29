２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．２３ドル（－２．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０９６．３ドル（＋４８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５９２１．７セント（＋８６．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７８．２５セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２６．２５セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５２．２３（－３．８２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．２３ドル（－２．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０９６．３ドル（＋４８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５９２１．７セント（＋８６．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７８．２５セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２６．２５セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５２．２３（－３．８２）
出所：MINKABU PRESS