腸内環境を知って育てる7日間！ 一丸商店「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」

記事ポイント 一丸商店「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」が2026年6月22日より発売腸内フローラ検査「マイキンソー」と腸活KIKUIMO茶を組み合わせたキット7日間集中マニュアル付きで、検査結果を生活習慣に落とし込めます 一丸商店「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」が2026年6月22日より発売腸内フローラ検査「マイキンソー」と腸活KIKUIMO茶を組み合わせたキット7日間集中マニュアル付きで、検査結果を生活習慣に落とし込めます

一丸商店が、サイキンソーの検査キットを活用した「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」を2026年6月22日(月)より発売します。

腸内フローラ検査「マイキンソー」と、北海道産菊芋を100％使用した「腸活KIKUIMO茶」、7日間集中マニュアルを組み合わせたキットです。

自分の腸内環境を知り、菊芋の力を生かした実践につなげる商品として登場します。

一丸商店「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」

予約販売期間：2026年6月22日(月)〜6月30日(火)商品発送：2026年7月6日(月)より順次通常販売開始：2026年7月3日(金)内容物：マイキンソー 1キット、腸活KIKUIMO茶 28g(2g×14袋)、7日間集中マニュアル(1冊/DL版)発売日(予約開始)：2026年6月22日(月)価格(税込)：22,000円販売ルート：一丸商店 ECサイト限定

「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」は、腸内フローラ検査による科学的な可視化と、菊芋の力を生かした実践を組み合わせた商品です。

一丸商店は、個々の腸内環境を正確に把握する科学的な視点を、効率的で持続可能な健康維持の鍵と考え、本キットを開発しました。

検査単体で購入するよりも高い付加価値を、わずかな差額で加えたパッケージとして販売されます。

腸内環境を可視化する「マイキンソー」

内容物：マイキンソー 1キット発売日(予約開始)：2026年6月22日(月)価格(税込)：19,800円販売ルート：一丸商店 ECサイト限定

腸内フローラ検査「マイキンソー」は、自宅で便を採取して郵送する検査です。

約3〜4週間で、腸内細菌の多様性や酪酸菌・酢酸菌の割合、やせ菌(検査項目名)や美容に関連する菌の割合まで知ることができます。

現在の腸内環境を可視化することで、自分に足りない要素を知る手がかりになります。

北海道産菊芋100％の「腸活KIKUIMO茶」

内容量：28g(2g×14袋)飲み方：ホットはお湯を注いで2分、水出しは30分摂取目安：1日2回、7日間原料：北海道産菊芋100％主成分：イヌリン(水溶性食物繊維)特徴：ノンカフェイン

「腸活KIKUIMO茶」は、善玉菌を育てるプレバイオティクスを7日間集中的に摂取するための商品です。

プレバイオティクスは、胃や小腸で消化されず大腸まで届き、善玉菌のエサとなって腸内環境を整える働きを持つ食品成分です。

ホットでも水出しでも飲めるため、日々の生活の中で菊芋由来のイヌリンを取り入れられます。

生活習慣につなげる「7日間集中 腸活マニュアル」

形式：デジタルガイド(PDF版)提供形態：購入者特典内容：1週間の食事や過ごし方のポイント

「7日間集中 腸活マニュアル」は、検査結果を日々の生活習慣に落とし込むためのデジタルガイドです。

1週間の食事や過ごし方のポイントを体系的に解説し、具体的な道筋を示します。

腸内環境を知るだけで終わらせず、食事や過ごし方へつなげられます。

健診センターでの採用から生まれた共創

本プロジェクトは、ある人間ドック・健診センターでの出会いをきっかけに始まりました。

一丸商店の「腸活KIKUIMO」シリーズは、年間約15,000件の受診者を抱える健診センターで採用されています。

同じセンターでサイキンソーの腸内フローラ検査「マイキンソー」も導入されていたことから、本企画がスタートしました。

サイキンソーは2015年のサービス開始以来、10年以上の実績を持ち、累計検査数は250,000件以上に達しています。

スタッフの検証レポート

発売に先駆け、一丸商店スタッフが本プロセスを体験しました。

社内検証では、検査の簡便さと結果への納得感が確認されています。

スタッフHは判定Aの結果から、有用菌や多様性が十分であるという数値の裏付けを得ています。

スタッフIは判定Bで、多様性は高めで良い傾向と知り、検査結果から自分に足りない要素を補うための具体的なアドバイスを得ています。

科学的アドバイス例として挙げられているのは、オリゴ糖を含む牛乳やチーズ、水溶性食物繊維を含む果物、今の生活に10分のウォーキングをプラスすることです。

検査で見えた腸内細菌の傾向を、食事や過ごし方の工夫へ結びつけたい人に向いたキットです。

菊芋由来のイヌリンを日々のお茶として取り入れながら、オリゴ糖や果物、短時間のウォーキングなど、自分に合う腸活の方向を考える材料になります。

一丸商店「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」はいつ発売されますか？

A. 発売日(予約開始)は2026年6月22日(月)です。

2026年6月22日(月)から6月30日(火)までは予約販売のみで、商品発送は2026年7月6日(月)より順次行われます。

Q. キットには何が入っていますか？

A. 内容物は、マイキンソー 1キット、腸活KIKUIMO茶 28g(2g×14袋)、7日間集中マニュアル(1冊/DL版)です。

腸内フローラ検査と菊芋茶、デジタルガイドを組み合わせています。

Q. 「腸活KIKUIMO茶」はどのように飲みますか？

A. ホットはお湯を注いで2分、水出しは30分です。

内容量は28g(2g×14袋)で、プレバイオティクスを1日2回、7日間集中的に摂取する商品です。

Q. 「マイキンソー」の内容は何ですか？

A. 自宅で便を採取して郵送する検査で、約3〜4週間で腸内細菌の多様性、酪酸菌・酢酸菌の割合、やせ菌(検査項目名)や美容に関連する菌の割合まで知ることができます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 腸内環境を知って育てる7日間！ 一丸商店「腸活KIKUIMO 7日間集中キット」 appeared first on Dtimes.