めちゃくちゃ言語化力を高めるトレーニング・第1位とは？

「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」

「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」

「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

めちゃくちゃ言語化力を高める

最近は「言語化力」が重要だと言われます。

自分の考えを言葉にする。

感情を説明する。

経験を整理する。

たしかに、仕事でも人生でも役立つ能力です。

しかし、『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、多くの人が言語化について大きな勘違いをしていると語られています。

それは、「言葉を増やせば言語化力が上がる」と思っていることです。

実際には逆かもしれません。

言語化力を高めるために必要なのは、言葉を覚えることではなく、経験に言葉を貼ることなのです。

言葉より先に、事実がある

本書では、まずシンプルな一文が紹介されています。

先に事実があって、そのあとに言葉がくる。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

この一文は、本書全体を貫く重要な考え方です。

私たちはつい、言葉から理解しようとします。

本を読む。動画を見る。説明を聞く。

すると、「なるほど、わかった」と思う。

しかし、その理解は意外とあやふやです。

なぜなら、まだ現実と結びついていないからです。

「わかった！」はラベルを貼った瞬間に生まれる

本書では続けてこう語られています。

そうは言っても、私たちは、すでに多くの言葉を知っています。

だからもう、言葉は先にきている。ラベル自体は知っていることが多いのです。

でも、その多くはまだ「ふわっとした理解」のはず。

事実を体験したあとで、その体験に自分でラベルをペタッと貼ると、地に足のついた理解になります。

この瞬間、私たちは「わかった！」という感覚を味わうことができます。

「ああ、そういうことか」と発見した瞬間。

いわゆる「気づきを得た」という感覚は、体験にラベルを貼ったときに訪れます。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

たとえば、「準備が大事」という言葉。誰でも知っています。

しかし、実際に準備不足で失敗した経験がある人とない人では、その言葉の重みがまったく違います。

経験のあとに言葉が結びついた瞬間、人は本当に理解するのです。

採血の「ちくっ」が教えてくれること

本書では、こんな身近な例も紹介されています。

「ちょっとちくっとしますね」

病院で採血をされる瞬間、看護師さんがそう言います。

「ちくっとした痛み」とはコレのことか！ と気づく瞬間です。

ちくっとした体験が先にあって、「ああ、コレがちくっとか」とラベルを貼る。

ラベルの存在自体は看護師さんが教えてくれるのでややこしいのですが、「ふわっとした理解が地に足がついた瞬間」と捉えてみると、わかるのではないでしょうか。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

誰もが「ちくっと」という言葉を知っています。

でも、その感覚を本当に理解するのは採血された瞬間です。

「ああ、この痛みを『ちくっと』と言うのか」

その瞬間に言葉と現実が結びつく。

実は、あらゆる学びはこれと同じ構造をしています。

言語化力を鍛える最強の方法

では、言語化力を高めるにはどうすればいいのでしょうか。

それは、新しい言葉を覚えることではありません。

体験したことに、自分で名前をつけることです。

失敗したあとに、「これは準備不足だったな」と考える。

うまくいったあとに、「これは信頼のおかげだったな」と整理する。

誰かとの会話のあとに、「いま感じた違和感は何だったのだろう」と振り返る。

つまり、経験と言葉を結びつける訓練です。

「気づき」を増やす人ほど、言語化力は高くなる

『言語化だけじゃ伝わんない』は、言語化の本質を教えてくれます。

言語化とは、難しい言葉を使うことではありません。

経験した現実に、ぴったりの言葉を見つけることです。

そして、「ああ、そういうことか」と気づく回数が多い人ほど、言語化力は高まっていきます。

だから、最高のトレーニングはシンプルです。

たくさん経験すること。

そして、その経験に自分でラベルを貼ること。

その繰り返しこそが、本当の意味での「言語化力」を育ててくれるのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。