パドレス戦前の練習で左翼スタンドのファンに対し…

【MLB】ドジャース 15ー3 パドレス（日本時間28日・サンディエゴ）

グラウンド外で見せた粋な振る舞いが注目を集めている。ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。試合前や試合中にはファンと交流する場面も。スーパースターの神対応に対し、海外ファンも称賛の声を送っている。

本業の打撃でもマルチ安打の活躍でチームに貢献した大谷は、試合前の左翼後方で投手としての調整を行った。キャッチボールなどを終えると、スタンドのファンに向かってボールを投げ込み、大歓声を受けていた。さらに8回には、11点目のホームを踏み、ベンチに戻る際に横にいた少年ファンともハイタッチを交わして喜ばせた。

プレーだけでなく、ファンを喜ばせる粋な対応に現地メディアも注目した。ドジャース専門メディア「ドジャース・ビート」の公式X（旧ツイッター）は、「ショウヘイ・オオタニは試合前の練習を終えると、幸運なファンたちのために、最高の思い出をプレゼントすることにしたようだ」と称賛。映像には「ファンを笑顔にしている」と添えられていた。

ファン思いの行動に対し、SNS上では称賛の声が寄せられた。「1球目を捕り逃がしたキッズめがけてもう一度投げてあげるの優しい」「子どもに優しい大谷さん」「この男を嫌いになるなんて無理」「オオタニはウオーミングアップの時間を、さながら“至高のサイン会”へと変えてみせた」「彼の汗と笑顔が刻まれた、何にも代えがたい極上の瞬間だった」といった声が相次いだ。（Full-Count編集部）