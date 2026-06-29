開催：2026.6.29

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 6 - 5 [マリナーズ]

MLBの試合が29日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとマリナーズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。

2回表、8番 ミッチ・ガーバー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 CLE 0-1 SEA

3回表、3番 ジョシュア・ネーラー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 CLE 0-2 SEA、4番 ランディ・アロザレーナ 6球目を打ってショートゴロ しかしショートが悪送球でマリナーズ得点 CLE 0-3 SEA

5回裏、2番 トラビス・バザナ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 1-3 SEA

6回表、2番 フリオ・ロドリゲス 6球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 CLE 1-4 SEA

8回裏、8番 ダニエル・シュニーマン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-4 SEA、3番 チェース・デローター 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-4 SEA、4番 リース・ホスキンス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 6-4 SEA

9回表、9番 ビクトル・ロブレス 3球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球でマリナーズ得点 CLE 6-5 SEA

試合は6対5でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのマシュー・フェスタで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はマリナーズのマイケル・ラッカーで、ここまで0勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝1敗26Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 06:06:13 更新