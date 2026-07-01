山田裕貴がさわやかな日本の夏を堪能！ ヱビスビール新CM「夏祭り」篇が公開

夏祭りの灯りの中で過ごす、「いい顔」の夏

「最高だぜ！」現場を盛り上げる山田さんに監督も思わず…？

山田さんの気合いの入った発声で現場は大盛り上がり

誕生135年、磨き続けるヱビスビールのおいしさ

俳優の山田裕貴さんがブランドアンバサダーを務めるヱビスビール（サッポロビール）の新TVCM「夏祭り」篇が、7月1日（水）から全国公開となりました。掲げられているブランドメッセージは「さぁ、いい顔でいきましょう」。一人ひとりの「いい顔」を増やし、前を向く後押しになりたい——。大切な人たちと「いい顔」で夏祭りとビールを楽しむ山田さんの姿から、そんな思いが伝わってくるCMとなっています。CMの舞台となるのは「夏祭り」。地元の懐かしさや、毎年変わらず巡ってくる夏の喜びを思い起こさせる場所です。あたたかい提灯の灯りの下で賑やかな屋台。響く太鼓の音と、盆踊りをたのしむ人々。日本の夏らしい情緒が漂う風景の中で、山田さんがヱビスビールを片手に夏のひとときを楽しみます。神輿を担ぎ、仲間と言葉を交わし、祭りに集まった人たちの笑顔にふれていく——。そんな美しい日本の夏の一夜を過ごす山田さん。人と人とのつながりや、変わることなく受け継がれてきた“幸せを願う気持ち”が丁寧に描かれています。CMは15秒・30秒・60秒の3種類。公開に合わせブランドサイトでは、CM本編に加えて、メイキング映像や山田さんへのインタビュー映像も掲載されました。メイキング映像では、まるで本当のお祭りのような賑やかな現場で共演者と笑顔でコミュニケーションをとりながら撮影に臨む山田さんの様子を見ることができます。仲間との談笑シーンでは、「最高だぜ！」「お疲れ！」と自ら声を張って場を盛り上げる山田さん。あまりの勢いに、監督から「もう少し穏やかな感じもお願いします（笑）」とリクエストが入り、現場が笑いに包まれる場面もあったといいます。そうかと思えば、神輿を担ぐシーンでは感情の細かいニュアンスをしっかり表現できているか、監督に演技を一つひとつ確認していたとか。メイキング映像のなかでは真剣にモニターを確認し自身の演技をチェックする山田さんの姿を見ることができます。一転して、盆踊りのシーンでは、まるで本当に祭りを満喫しているかのようなリラックスした表情に。緩急のある姿から、山田さんのプロの俳優としての顔が垣間見えます。撮影を終えたあとのインタビューでは、エキストラの人たちの「いい顔」に心を動かされ、芝居の原点を感じられたというCM撮影のエピソードを披露。夏の思い出に関する質問では、夏にまつわる自身の「夢」を熱く語る山田さんの意外な一面を見られるなどCM本編だけでなく、インタビュー内容にも注目です。ぜひチェックしてみてください。山田さんがCMのなかで楽しんでいたヱビスビールですが、生まれたのはなんと1890年。本場ドイツのおいしさを追い求め、本物のビールの先駆けとして、その味を磨き続けてきました。原料は麦芽100％。ヱビス酵母と、たっぷり使ったバイエルン産アロマホップを長期熟成させています。厳選した素材とつくり方から生まれる、旨味ゆたかでふくよかなコクが持ち味です。誕生から135年を迎えた2025年のリニューアルでは、麦芽の配合を細やかに見直し、より深い余韻のある味わいと、美しい黄金色へとさらに磨きをかけました。山田さん出演の新CM「夏祭り」篇をチェックしつつ、たくさんの思い出が生まれるこの季節、「いい顔」で過ごすひとときのお供としてヱビスビールを楽しんでみてはいかがでしょうか。