GL敗退の韓国代表、ホン・ミョンボ監督が辞任の意向を表明「国民の皆さまに心からお詫び」
韓国代表のホン・ミョンボ監督が現地時間28日、メキシコで会見を行って辞任の意向を表明した。韓国メディア『聯合ニュース』や『中央日報』などが伝えている。
韓国は北中米ワールドカップでメキシコ、南アフリカ、チェコと同じグループに入ってA組を3位で終了。3位のうち成績上位8チームに入れば決勝トーナメント進出を果たせたが、27日のグループリーグ最終日で他グループの結果を受けてGL敗退が決定した。
ホン・ミョンボ監督は会見で「まずは韓国サッカーを愛して応援してくださる国民の皆さまに心からお詫びします」と謝罪。来年1月のアジアカップまで契約が残っているものの、「私は本日、韓国代表の監督を辞任することにしました」と辞任することを表明した。
同氏は2024年7月に韓国代表監督に就任。「2年間、私はつねに自分自身に『この選択が韓国サッカーのためのものなのか』と問い続けてきた。代表の重要な決定を下すとき、選手を選考するとき、練習や試合に臨むときもだ。すべてが正しかったとは言えないが、すべての判断基準だけはつねに“韓国サッカー”だった」とこれまでを振り返り、母国のサッカー界のために尽力してきたことを示した。
その上で「監督とは、結果よりも優先される説明が必要ないほどに責任を負わなければいけない立場」と話し、結果がすべてとの考えを強調。続けて「国民に期待されていた結果を今回のW杯で披露することができなかった。責任はすべて監督の私にある」と力を込めた。
なお、同氏は「我々の代表が再び国民の信頼と愛を受けられるチームへ前進できるよう、心から応援していく」と述べて今後の復権に期待した。
韓国は北中米ワールドカップでメキシコ、南アフリカ、チェコと同じグループに入ってA組を3位で終了。3位のうち成績上位8チームに入れば決勝トーナメント進出を果たせたが、27日のグループリーグ最終日で他グループの結果を受けてGL敗退が決定した。
ホン・ミョンボ監督は会見で「まずは韓国サッカーを愛して応援してくださる国民の皆さまに心からお詫びします」と謝罪。来年1月のアジアカップまで契約が残っているものの、「私は本日、韓国代表の監督を辞任することにしました」と辞任することを表明した。
その上で「監督とは、結果よりも優先される説明が必要ないほどに責任を負わなければいけない立場」と話し、結果がすべてとの考えを強調。続けて「国民に期待されていた結果を今回のW杯で披露することができなかった。責任はすべて監督の私にある」と力を込めた。
なお、同氏は「我々の代表が再び国民の信頼と愛を受けられるチームへ前進できるよう、心から応援していく」と述べて今後の復権に期待した。