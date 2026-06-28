2-2の3回に中野の安打性の打球をキャッチ

■広島 ー 阪神（28日・マツダスタジアム）

好守に沸いた。広島の大盛穂外野手が28日、マツダスタジアムで行われた阪神戦に「2番・中堅」で先発出場。ダイビングキャッチで安打をもぎ取る好守を見せた。「やっっっっっっっば」「えぐい」とファンも鳥肌が起きたプレー。NHK解説からも絶賛された。

2-2で迎えた3回だ。中野拓夢内野手が岡本駿投手の直球を捉え、中前に打球が落ちるかと思われた。しかし、大盛が猛ダッシュして追い付くと、見事に捕球。場内はどよめきが起き、広島ナインもベンチから拍手を送っていた。

広島は初回に中野のヒット後、森下翔太外野手に先制2ランを許しており、足も使える中野の出塁は防ぎたかったところ。育成ドラフト出身の29歳が好守で流れを渡さなかった。

この試合はNHKで全国中継されており、解説を務めた小早川毅彦氏も「これは言うことないでしょう」と称賛。ファンも「投手をめっちゃ助けてる」「大盛はこのまま出たらGGチャンスあるんちゃうかな」「鳥肌立った」「躍動しまくってる」「大盛がよすぎる」「大盛守備シビれる」などと反応していた。（Full-Count編集部）