

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した橋本萌花





猗しすぎるUber Eats配達員瓩箸靴篤庸仝修譟▲哀薀咼▲侫．鵑魄貊屬芭困砲靴振極榾┣屐覆呂靴發函Δ發）が、6月29日（月）発売『週刊プレイボーイ28号』のグラビアにパワーアップして帰ってきた！ 173cmのスーパーボディかつ、誰からも愛されるチャーミングさ。パーフェクトすぎる彼女を前にしたらドキドキでなにも考えられませんっ!!

【写真】橋本萌花のスーパーボディ

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【3日後以降のことは考えないように】

――8頭身の社長令嬢瓩箸い錣譽哀薀咼界で活躍していた橋本さんが、かわいい爛▲ぅ疋覘瓩砲覆辰撞△辰討てくれました！

橋本 グラビアデビューからお世話になっていたので、アイドルになってから初めてのグラビアが週プレさんで本当にうれしいです。今回は以前よりかわいい感じというか、今っぽくておしゃれで女のコ好みの衣装が多くて。ファンの方たちにも喜んでもらえるんじゃないかなって思います。

――赤の下着に網タイツみたいなポップな感じは、今までのイメージと違いますね。

橋本 ドアノブに網タイツを引っかけて撮るとか、シチュエーションも面白くて。こういうグラビアもありなんだなと、作品としても楽しい撮影でした。

――週プレは4年ぶりですが、この間にオーディション番組『Dark Idol』から誕生した、アイドルグループ「Toi Toi Toi」のメンバーに。

橋本 「今の自分を変えたい、もう一度輝きたい」というテーマが自分に合っていたのでオーディションを受けました。アソビシステムのグループとして、まさか自分がフリフリの衣装を着てステージに立つ日が来るとは思わなかったです！ 髪に大きなリボンをつけるとか、ツインテールも人生でほぼ経験がなかったので。

――学生時代、アイドルになりたいと思ったことは？

橋本 世代的にAKB48さんに憧れはありましたけど、身長が高いのと自分には爐わいい瓩鯢集修任ないなと諦めていました。それがこの年になってアイドルをやっているなんて奇跡です！

――クールで大人な印象だったので、意外すぎて驚きました。

橋本 私も驚きました（笑）。グラビアの経験がなかったら、正直、アイドルになる未来が見えていなかったと思うんです。最初はモデルをやっていたので、グラビアの撮影でポージングを決めすぎちゃって。

だけど、しゃべりながら撮った自然な表情がいいとか、リアルな姿が求められているんだなと勉強させていただいて。それが今につながっています。

――昨年4月のグループデビューから1年たち、今の思いは？

橋本 ステージに立つと時間を忘れるくらい楽しくて、パフォーマンスを通して表現をすることが自分は好きなんだなと思いました。ファンの人と高頻度でコミュニケーションを取れるようになって、ありがたい環境にいられているなと。ひとつひとつの時間を大切に、日々を楽しんでいます。

――この1年で変わったなと思うところはありますか？

橋本 自分の感情を言葉にするのが苦手だったんですけど、少しできるようになったかな。ファンの人やメンバーにどうしたら伝えられるかを考えて、学んだ1年でした。

あとは、最初の頃はパフォーマンス中に笑えなくて。ファンの人と一緒にステージをつくろうと意識したら自然とできるようになりました。今は、めっちゃ笑顔でファンサしています（笑）。

――では今後、アイドルとしての目標はありますか？

橋本 先月、神社に行って「今年の夏、バズってアリーナで単独ライブできますように」って絵馬に書いたんですよ。だから、今年は勝負の夏です！

去年、初めての夏フェスは人生でこんなに汗をかいたことがないってくらい汗だくになって、歌うのが大変でした。プロとしてお客さんにしんどい姿を見せないように、夏本番に向けて猗茲譴覆ぢ劉瓩鯡椹悗靴涜領魯肇譟璽縫鵐阿魎萃イ辰討い泙后

――まだ始まったばかりですが、いつまでアイドルでいたい？

橋本 3日後以降のことは考えないです（笑）。2年前まで自分がアイドルになるとは思っていなかったので。明日バズるかもしれないし、半年後にはドームの舞台に立てるかもしれない。自分の中で制限やルールを決めずに、今を全力でやれたらなって思います！

スタイリング／八杉直美 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）

●橋本萌花（はしもと・もか）

1998年7月28日生まれ 兵庫県出身 身長173cm

〇朝倉未来×ABEMA×ASOBISYSTEMが手がけたアイドルオーディション番組『Dark Idol』から誕生したグループ「Toi Toi Toi」のメンバーとして活動中！ 8月16日（日）に表参道GROUNDで「橋本萌花 生誕祭2026」を開催予定。

公式X【@moka_ttt0728】

公式Instagram【@moca.gram】

公式TikTok【@coloooon018】



橋本萌花デジタル写真集『もう、どうしていいかわかんない!!』 撮影／カノウリョウマ 価格／1320円（税込）





取材・文／釣本知子 撮影／カノウリョウマ