YouTubeチャンネル「おみゃーの栃木食べ歩き」が、「【映えるパフェ】グリムカフェ【栃木県足利市】#35」と題した動画を公開した。

動画では、おみゃーとおはるが栃木県足利市にある「グリムカフェ」を訪れ、ランチメニューとインスタ映えするメイソンジャー入りのパフェを堪能する様子が収められている。

※2020年2月に公開した動画を元に執筆しているため、現在とはメニュー内容や価格が異なる場合があります。



この日はバレンタインが近いということで、甘いものを求めて同店を訪問した2人。

まずはランチメニューとして「ピザトースト」と「ドライカレー」を注文した。



ピザトーストは、柔らかくふわふわのパンに濃厚なチーズと味の濃いソーセージが乗り、パンの耳まで柔らかく食べやすいと好評だ。



ドライカレーについては、濃厚で甘みのある味わいが特徴で、トッピングされた温玉を崩して絡めることでさらにまろやかさが増すと絶賛。

おみゃーが「スプーンが止まりません」と語る通り、あっという間に完食する姿が映し出されている。



食後には、バレンタインのプレゼントとしてメイソンジャーに入った大きなパフェが登場。

おみゃーは1月・2月限定の「抹茶グリムパフェ（一口ほうじ茶付き）」、おはるは「グリムパフェ キャラメルダブルティラミス」を堪能した。



濃厚な抹茶アイスに白玉やあずきが添えられた抹茶パフェは、底の方にフルーツや寒天がたっぷりと詰まっており、さっぱりとした和風の仕上がりになっている。

一方のティラミスパフェは、バナナとの相性が抜群で、底に敷き詰められたコーンフレークのザクザクとした食感がアクセントになり、2人とも幸せそうな表情を浮かべていた。



食後の巨大なパフェは重いかと思いきや、「案外ペロリと食べられちゃいました」とおみゃー。

充実のランチメニューから大満足のスイーツまで、至福のカフェタイムを満喫できる魅力的なスポットとなっている。



【なぜ6月28日は「パフェの日」？】



6月28日は「パフェの日」とされている。

1950年6月28日にプロ野球で日本初の「パーフェクトゲーム（完全試合）」が達成されたことに由来しており、「パーフェクト」と語感が似ていることから制定された。



甘いスイーツとして親しまれているパフェ。

パフェの日をきっかけに、お気に入りの一品を探してみてはいかがだろうか。



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