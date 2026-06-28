回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、浜名湖産のウナギやマグロが楽しめる新キャンペーン「うなぎとまぐろ」フェアを期間限定で実施中です。全店で「熟成中とろ（一貫）」が特別価格110円（以下、税込み）で販売されるほか、浜名湖養魚漁業協同組合のブランド「でしこうなぎ」を使用した「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」（380円〜）、香ばしい皮目にとろっとした温泉卵のハーモニーを堪能できる「うな玉」（160円〜）などが楽しめます。

【写真】まさかの…かき氷がドーン！ シャリシャリ食感の冷麺も！ 新フェアの新商品も全部、見る！

さらに、熟成技術を施した「熟成大とろ（一貫）」（380円〜）、チキンに、タマネギやリンゴ、ブラックペッパーがアクセントになったしょうゆベースのステーキソースを合わせ、揚げニンニクを1粒乗せた背徳感のある創作寿司「ギルティ ガーリックチキンステーキ」（230円〜）、ザクザク食感のスパイシーな中華風シーズニングと、フライドガーリックを混ぜ合わせた揚げパン粉をプラスした「ザクザクスパイシー 牛カルビ」（180円〜）、独自の“二段階熟成”を施してうまみを凝縮し、上品な甘みともっちりとした食感が楽しめる「超熟成 さより（一貫）」「超熟成 あじ（一貫）」（ともに115円〜）、そして「オーガニックはまち」（300円〜）もラインアップ。

ふわふわのかき氷でシャリシャリ食感の「スノーマウンテン旨辛冷麺」（540円〜）、濃厚でコクのあるクリームとトリュフソースが堪能できる「トリュフコロッケ」（250円〜）、厳選された素材をぜいたくに使用したオリジナルスイーツブランド「KURA ROYAL（クラロワイヤル）」シリーズの新商品「国産ダブルメロンショートケーキ」（650円〜）が登場。

また、健康を意識したメニュー「健康シリーズ食前の一皿」の新商品として、「冷製コーンポタージュ」「キャベツ酢漬け」「夏野菜サラダ」「きんぴらごぼう」「黒ごま豆乳ぷりん」（120円〜）も販売中です。

※価格は店舗によって異なります。