美輪明宏さん死去、声優でも功績 『もののけ姫』モロの君役・『ポケモン』アルセウス役など…アニメファン追悼
歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去した。91歳だった。美輪さんはアニメ映画『もののけ姫』モロの君役、『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ』アルセウス役など、声優としても活躍しており、ネット上ではアニメファンから追悼の声があふれている。
【画像】美輪明宏さんが演じた『もののけ姫』『ポケモン』キャラ場面カット
『もののけ姫』で演じたモロの君は、ヒロインのサンを育てた山犬で、劇中で印象的なシーンを数々残したキャラクター。アシタカに言い放った「黙れ小僧！」は名セリフで、日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送されるたびに、ネット上でトレンドにあがるほど強烈なセリフを残している。
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ』で演じたアルセウスは、宇宙を作ったと言われている幻のポケモン。何千年もの昔、人間に裏切られたアルセウスは、人間に復讐するため、激しい怒りとともに現代へと現れ、サトシたちがたどりついた町・ミチーナを攻撃するという物語が劇中で描かれ、まさに“最強のポケモン”を演じた。
そのほか、『ハウルの動く城』荒地の魔女役、『幻魔大戦』フロイ役など、アニメ作品に声優出演しており、アニメファンからも愛された美輪さんの訃報にネット上では、「もののけ姫のモロのイメージが強いですね。謹んでお悔やみ申し上げます」「何気なくハウルともののけ姫見たくなってDVD引っ張り出してみてたんだよな。マジかぁ、嘘だと言って欲しい。美輪さんの言葉に応援されて立ち直ったことも何度かある。ご冥福をお祈りします」。
「美輪明宏さんが声を当てた作品だと、もののけ姫のモロの君のイメージが強いけど…ポケモン映画でアルセウスの声もご担当されてたのよな…ご冥福をお祈りします」「もののけ姫でモロ役を演じた美輪さん…おもわず圧倒される宮崎駿監督が印象的だった…これは憑依レベル、ほんと凄い…ご冥福をお祈りします」など、別れを惜しむ声であふれている。
三輪さんの訃報については、公式サイトにて「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「なお、葬儀告別式につきましては本人の意向により近親者のみで執り行いました。お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては辞退させていただきます」とした。
そして「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました」と明かした。また、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのを」きっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
【画像】美輪明宏さんが演じた『もののけ姫』『ポケモン』キャラ場面カット
『もののけ姫』で演じたモロの君は、ヒロインのサンを育てた山犬で、劇中で印象的なシーンを数々残したキャラクター。アシタカに言い放った「黙れ小僧！」は名セリフで、日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送されるたびに、ネット上でトレンドにあがるほど強烈なセリフを残している。
そのほか、『ハウルの動く城』荒地の魔女役、『幻魔大戦』フロイ役など、アニメ作品に声優出演しており、アニメファンからも愛された美輪さんの訃報にネット上では、「もののけ姫のモロのイメージが強いですね。謹んでお悔やみ申し上げます」「何気なくハウルともののけ姫見たくなってDVD引っ張り出してみてたんだよな。マジかぁ、嘘だと言って欲しい。美輪さんの言葉に応援されて立ち直ったことも何度かある。ご冥福をお祈りします」。
「美輪明宏さんが声を当てた作品だと、もののけ姫のモロの君のイメージが強いけど…ポケモン映画でアルセウスの声もご担当されてたのよな…ご冥福をお祈りします」「もののけ姫でモロ役を演じた美輪さん…おもわず圧倒される宮崎駿監督が印象的だった…これは憑依レベル、ほんと凄い…ご冥福をお祈りします」など、別れを惜しむ声であふれている。
三輪さんの訃報については、公式サイトにて「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「なお、葬儀告別式につきましては本人の意向により近親者のみで執り行いました。お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては辞退させていただきます」とした。
そして「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました」と明かした。また、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのを」きっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。