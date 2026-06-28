開催：2026.6.28

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 7 - 9 [レッズ]

MLBの試合が28日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。

パイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズ、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。

1回表、2番 サル・スチュワート 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 PIT 0-1 CIN

3回表、2番 サル・スチュワート 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 0-2 CIN

3回裏、2番 ブランドン・ロー 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-2 CIN

4回裏、9番 ジャレド・トリオロ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-2 CIN

5回表、9番 エドウィン・アローヨ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 PIT 4-3 CIN、2番 サル・スチュワート 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでレッズ得点 PIT 4-4 CIN

6回表、8番 ホセ・トレビノ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 4-6 CIN

7回裏、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 5-6 CIN、5番 ライアン・オハーン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 6-6 CIN

8回裏、8番 エズメリン・バルデス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 7-6 CIN

9回表、4番 ユジニオ・スアレス 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 PIT 7-9 CIN

試合は7対9でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのケーレブ・ファーガソンで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はパイレーツのグレゴリー・ソトで、ここまで4勝2敗11S。レッズのペティにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 08:52:11 更新