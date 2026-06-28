2026年6月28日（日） MLB パイレーツ vs レッズ 試合結果
開催：2026.6.28
会場：ＰＮＣパーク
結果：[パイレーツ] 7 - 9 [レッズ]
MLBの試合が28日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。
パイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズ、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。
1回表、2番 サル・スチュワート 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 PIT 0-1 CIN
3回表、2番 サル・スチュワート 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 0-2 CIN
3回裏、2番 ブランドン・ロー 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-2 CIN
4回裏、9番 ジャレド・トリオロ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-2 CIN
5回表、9番 エドウィン・アローヨ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 PIT 4-3 CIN、2番 サル・スチュワート 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでレッズ得点 PIT 4-4 CIN
6回表、8番 ホセ・トレビノ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 4-6 CIN
7回裏、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 5-6 CIN、5番 ライアン・オハーン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 6-6 CIN
8回裏、8番 エズメリン・バルデス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 7-6 CIN
9回表、4番 ユジニオ・スアレス 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 PIT 7-9 CIN
試合は7対9でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのケーレブ・ファーガソンで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はパイレーツのグレゴリー・ソトで、ここまで4勝2敗11S。レッズのペティにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-28 08:52:11 更新