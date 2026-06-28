開催：2026.6.28

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 4 - 7 [レンジャーズ]

MLBの試合が28日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレンジャーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するレンジャーズの先発投手はキャル・クワントリルで試合は開始した。

1回表、5番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-1 TEX

5回表、5番 ジェーコブ・バーガー 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-2 TEX、7番 アレハンドロ・オスナ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-4 TEX、8番 エリアス・ディアス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-6 TEX

5回裏、8番 ヨエンドリク・ピナンゴ 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-6 TEX

6回表、3番 コリー・シーガー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TOR 2-7 TEX

6回裏、5番 アレハンドロ・カーク 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-7 TEX、9番 アンドレス・ヒメネス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-7 TEX

試合は4対7でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのペイトン・グレーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのディラン・シースで、ここまで4勝4敗0S。レンジャーズのアレクサンダーにセーブがつき、1勝1敗3Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.241となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 07:26:08 更新