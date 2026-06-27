『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期PV解禁 新たなヒロインのキャラボイス公開
アニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期のメインPVが解禁された。優敷山女・茂見紅葉・土呂瀞騎士華のキャラクターボイスとOPテーマも発表された。
【動画】新ヒロイン登場！公開された『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期PV
PV内では、第3期から登場する新たなヒロインである優敷山女、茂見紅葉、土呂瀞騎士華のキャラクターボイスを解禁。気になる担当キャスト情報は、本編放送にて発表予定となっている。
そして、恋太郎ファミリーが歌うOPテーマ「大好き ずっと永遠に」の音源も一部解禁となった。
■放送情報
TOKYO MX 2026年7月5日（日）より毎週日曜22:30〜
サンテレビ 2026年7月5日（日）より毎週日曜24:30〜
とちぎテレビ 2026年7月10日（金）より毎週金曜23:00〜
BS11 2026年7月5日（日）より毎週日曜23:00〜
AT-X 2026年7月9日（木）より毎週木曜22:00〜
※リピート放送：毎週月曜10:00〜 / 毎週水曜16:00〜
【動画】新ヒロイン登場！公開された『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期PV
PV内では、第3期から登場する新たなヒロインである優敷山女、茂見紅葉、土呂瀞騎士華のキャラクターボイスを解禁。気になる担当キャスト情報は、本編放送にて発表予定となっている。
そして、恋太郎ファミリーが歌うOPテーマ「大好き ずっと永遠に」の音源も一部解禁となった。
■放送情報
TOKYO MX 2026年7月5日（日）より毎週日曜22:30〜
サンテレビ 2026年7月5日（日）より毎週日曜24:30〜
とちぎテレビ 2026年7月10日（金）より毎週金曜23:00〜
BS11 2026年7月5日（日）より毎週日曜23:00〜
AT-X 2026年7月9日（木）より毎週木曜22:00〜
※リピート放送：毎週月曜10:00〜 / 毎週水曜16:00〜
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優