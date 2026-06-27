近年、不動産投資に踏み出す人が増えている。アパートも戸建ても人気で、毎月の家賃が積み上がっていく感覚は、確かに人生を変えるだけの魅力を持っている。経済的な自立を手にして早期に仕事を離れる、いわゆるFIREを思い描く人も少なくない。ところが、同じように始めても結果には差が生まれる。順調に資産を積み上げていく人と、どこかで立ち止まってしまう人。その違いはどこにあるのか。多くの人は「もともと属性が高いのだろう」と考えがちだ。



だが、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏は、その見方を退ける。属性に恵まれていてもうまくいかない人は少なくなく、逆もまた然りだという。差を生むのは生まれつきの優秀さではなく、判断の仕方そのものにあるというのが木村氏の見立てである。



興味深いのは、最速で成果を出す人が真っ先に時間を費やすものだ。それは物件探しでも融資の申し込みでもない。多くの初心者が当然のように飛びつく行動とは、まったく別の場所に出発点があるという。物件を買うこと自体は、住宅を選ぶのと同じで誰にでもできる。問題は、その先にある。



さらに木村氏は、物件選びを利回りの高さだけで判断する危うさにも触れる。投資対象にはそれぞれ異なる性格があり、融資の付き方も一様ではない。年収や目標によって取るべき道筋は変わり、誰にでも当てはまる唯一の正解など存在しない。だからこそ、目標から逆算して描く計画と、それを下支えする情報をどう手に入れるかが、成否を静かに分けていくという。一棟を買う前に何棟先まで見通せているか。そこに、伸びる人とそうでない人の分かれ道があるらしい。



木村氏は、自身のスクール生の事例も明かしている。新築アパートだけで15件ほどを取得し、そのほとんどが利回り7%以上。価格は6,000万円から1億円超まで幅があり、エリアも埼玉、東京、神奈川、千葉、福岡、山口、愛知、滋賀と全国に広がっている。物件がないと感じている人ほど、実は探し方と判断基準を知らないだけなのかもしれない。同じ市場に向き合いながら、なぜ彼らはここまでの結果を残せたのか。その答えは、華やかな数字の裏側にこそ静かに横たわっている。



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