テックマークジャパンが挑む「ノンメカニカル保証」/ 「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン【まとめ記事】
物価高や修理費の高騰を背景に、「壊れたら買い替える」から「長く使い続ける」へと消費者の意識が変化している。こうした中、延長保証サービスを手がけるテックマークジャパン株式会社は、2026年6月17日（水）、島村楽器株式会社、株式会社ビジョンメガネを招き、「延長保証でノンメカニカル領域に挑む」をテーマとしたラウンドテーブルを開催した。
東海旅客鉄道株式会社（以下、JR東海）は、2026年4月16日（木）より実施している「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン緑の彩り編において、京都の夏をより深く、特別に楽しんでもらうための新プランおよび最新情報を発表した。近年、夏場の猛暑が背景となり、日中の厳しい暑さを避け、涼しい朝夕や夜の時間を有効に活用する「時間帯分散型観光」へのニーズが高まっている。今回のキャンペーンでは、CMの舞台でもある「青蓮院門跡」でのライトアップイベント「そうだ 京都、行こう。Presents 青蓮華の夏灯り−青蓮院門跡−」を筆頭に、伝統に触れる祇園祭の特別体験、京都好きで知られる俳優とのコラボレーション等、多彩なコンテンツを用意した。
■“ねばとろ×さっぱり”で夏を乗り切る！「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(は、2026年6月24日(水)より国内「天丼はま田」にて「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」の販売を開始する。季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、夏の味覚を楽しめる期間限定メニュー「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」を販売する。
■液晶画面＆8ボタン搭載！多機能エルゴマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、接続状態がわかる液晶画面とボタン割り当てに対応した「ワイヤレスマウス 400-MAWB234」を発売した。マウス本体に液晶画面を搭載しており、現在の接続モードやバッテリーの残量、選択しているカウント数（DPI）などのステータスをリアルタイムで確認できる。PCの画面上で専用ソフトを開く手間がなく、使用環境や電池切れのタイミングを一目で把握できるため、毎日のデスクワークをストレスフリーに支える。
■延長保証は“売って終わり”を変えるか。テックマークジャパンが挑む「ノンメカニカル保証」
物価高や修理費の高騰を背景に、「壊れたら買い替える」から「長く使い続ける」へと消費者の意識が変化している。こうした中、延長保証サービスを手がけるテックマークジャパン株式会社は、2026年6月17日（水）、島村楽器株式会社、株式会社ビジョンメガネを招き、「延長保証でノンメカニカル領域に挑む」をテーマとしたラウンドテーブルを開催した。
■政治家・起業家・投資家・経営者が登壇！IVS2026、「IVS CORE」の注目セッションを発表
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。このたび、IVS CORE（ホテルオークラ京都）で行う注目セッションを発表した。
■緑の彩り編から京都を涼やかに楽しむ特別企画や現地体験が続々登場！「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン
東海旅客鉄道株式会社（以下、JR東海）は、2026年4月16日（木）より実施している「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン緑の彩り編において、京都の夏をより深く、特別に楽しんでもらうための新プランおよび最新情報を発表した。近年、夏場の猛暑が背景となり、日中の厳しい暑さを避け、涼しい朝夕や夜の時間を有効に活用する「時間帯分散型観光」へのニーズが高まっている。今回のキャンペーンでは、CMの舞台でもある「青蓮院門跡」でのライトアップイベント「そうだ 京都、行こう。Presents 青蓮華の夏灯り−青蓮院門跡−」を筆頭に、伝統に触れる祇園祭の特別体験、京都好きで知られる俳優とのコラボレーション等、多彩なコンテンツを用意した。
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・学生起業家ピッチ「SPIKES Pitch in IVS2026」の審査員が決定
・ノーベル化学賞受賞 北川進氏が登壇！注目セッションの第二弾を発表
東海旅客鉄道株式会社（以下、JR東海）は、2026年4月16日（木）より実施している「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン緑の彩り編において、京都の夏をより深く、特別に楽しんでもらうための新プランおよび最新情報を発表した。近年、夏場の猛暑が背景となり、日中の厳しい暑さを避け、涼しい朝夕や夜の時間を有効に活用する「時間帯分散型観光」へのニーズが高まっている。今回のキャンペーンでは、CMの舞台でもある「青蓮院門跡」でのライトアップイベント「そうだ 京都、行こう。Presents 青蓮華の夏灯り−青蓮院門跡−」を筆頭に、伝統に触れる祇園祭の特別体験、京都好きで知られる俳優とのコラボレーション等、多彩なコンテンツを用意した。
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(は、2026年6月24日(水)より国内「天丼はま田」にて「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」の販売を開始する。季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、夏の味覚を楽しめる期間限定メニュー「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」を販売する。
■液晶画面＆8ボタン搭載！多機能エルゴマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、接続状態がわかる液晶画面とボタン割り当てに対応した「ワイヤレスマウス 400-MAWB234」を発売した。マウス本体に液晶画面を搭載しており、現在の接続モードやバッテリーの残量、選択しているカウント数（DPI）などのステータスをリアルタイムで確認できる。PCの画面上で専用ソフトを開く手間がなく、使用環境や電池切れのタイミングを一目で把握できるため、毎日のデスクワークをストレスフリーに支える。
■延長保証は“売って終わり”を変えるか。テックマークジャパンが挑む「ノンメカニカル保証」
物価高や修理費の高騰を背景に、「壊れたら買い替える」から「長く使い続ける」へと消費者の意識が変化している。こうした中、延長保証サービスを手がけるテックマークジャパン株式会社は、2026年6月17日（水）、島村楽器株式会社、株式会社ビジョンメガネを招き、「延長保証でノンメカニカル領域に挑む」をテーマとしたラウンドテーブルを開催した。
■政治家・起業家・投資家・経営者が登壇！IVS2026、「IVS CORE」の注目セッションを発表
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。このたび、IVS CORE（ホテルオークラ京都）で行う注目セッションを発表した。
■緑の彩り編から京都を涼やかに楽しむ特別企画や現地体験が続々登場！「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン
東海旅客鉄道株式会社（以下、JR東海）は、2026年4月16日（木）より実施している「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン緑の彩り編において、京都の夏をより深く、特別に楽しんでもらうための新プランおよび最新情報を発表した。近年、夏場の猛暑が背景となり、日中の厳しい暑さを避け、涼しい朝夕や夜の時間を有効に活用する「時間帯分散型観光」へのニーズが高まっている。今回のキャンペーンでは、CMの舞台でもある「青蓮院門跡」でのライトアップイベント「そうだ 京都、行こう。Presents 青蓮華の夏灯り−青蓮院門跡−」を筆頭に、伝統に触れる祇園祭の特別体験、京都好きで知られる俳優とのコラボレーション等、多彩なコンテンツを用意した。
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