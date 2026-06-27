○ パドレス 7−1 ドジャース ●

＜現地時間6月26日 ペトコ・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースが逆転負けで連勝ストップ。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場して2試合連続安打をマーク。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回途中3失点という投球で今季5敗目を喫した。

中6日でマウンドに上がった佐々木は初回、先頭打者タティスJr.を鋭く落ちるスプリットで空振り三振。次打者を四球で歩かせながらも3番メリルを一ゴロ併殺に打ち取り、打者3人で初回を終えた。

ドジャースは2回表にムーキー・ベッツが2戦連発の10号先制ソロ。援護を貰った佐々木だったが、2回裏の先頭から2者連続四球と制球を乱し、7番フランスに10号逆転3ランを被弾。2球で追い込んでからの低めスライダーをすくい上げられ、左翼スタンドに運ばれた。

3回裏は三者凡退に抑え、4回裏も2四死球で二死満塁のピンチを背負いながら、ゼロで切り抜けた。対戦3巡目の5回裏、先頭打者タティスJr.にフェンス直撃の二塁打を許し、2番テイラーにも四球を与えたところで降板。左腕ジャック・ドレーヤーは一死満塁としたものの、5番シーツを遊ゴロ併殺打に仕留め、このピンチを凌いだ。

佐々木は4回0/3、81球を投げて3被安打、6四死球、2奪三振、3失点という内容。現地5月23日のブリュワーズ戦を最後に白星から遠ざかり、今季成績 防御率4.88となっている。

大谷は第1打席で元チームメイトの右腕ビューラーから右前安打を放ったが、その後の打席は凡退が続いて4打数1安打、1三振。今季打率.294、OPS.957に低下した。