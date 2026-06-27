〈日本人を見分けるには「髪」と「肌」を見ればいい…中国人YouTuberが明かす、日本人だけが気づいていない“意外な特徴”〉から続く

6年半交際した日本人男性は、「クズ中のクズ」だった--。在日9年目の中国人YouTuber・むいむいが身をもって体験した、日本人と付き合う際の“意外な落とし穴”とは。

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むいむいの著書『私たちはどうしても日本にムキになる』（主婦と生活社）より、日本人と中国人の赤裸々な恋愛観を紹介する。



むいむい ©岡利恵子

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6年半交際した日本人男性はクズだった

忘れもしない、2022年6月13日。私の携帯電話に、とある女性から一本の電話がかかってきました。その女性は「あなたの彼氏と半年間、男女の関係にある者です。あなたとの交際期間中、彼は私以外にも複数人の女性と関係を持っていた」というのです。なんて恐ろしい電話……（笑）。

その電話がかかってきたとき、私は容疑者の今までのあらゆる不可解な行動が指し示す真実はこれだったんだと確信しました。当時、私は6年半にわたって日本人の男性（クズ中のクズ）と交際をしていたんですね。容疑者に事実確認したところ、当初は犯行を認めませんでしたが、もちろんすぐにお別れしました。

どん底に突き落とされた私はトラウマが1000個くらいできて、バイクの音で動悸がしたり、嫌悪感や憎しみの感情で吐き気を催したり、一時期は本当につらかった。でもヨガに行く途中、おじいさんがおばあさんの手を引いて一緒に交差点を渡っているのを見て「美しい愛もちゃんと存在してるんだ」って泣きそうになって……。

世界はこんなに醜いけど、だからこそ美しい、って思考の転換ができてから少しずつ立ち直っていきました。

それから3年経ち、振り返って思ったことは、「毒虫みたいな男と付き合ったことが最も愚かな選択だとすれば、そいつときっぱり別れたことは私の人生で一番正しい選択。今の自分を見て本当に心からかっこいいと思う。My love is me」

クズ男には愛される価値は一切なかったけど、私は確実に愛したし、愛する努力をした。その事実は尊い魂を持っている証拠。だから私は今後も大丈夫。どんなにつらい経験をしても、心の持ち方次第でプラスに持っていける。今はそう思っています。

在留資格のために日本人と結婚…なんておかしい！

……こんな私のように、中国女子留学生が日本人男性と付き合うことって、実はちょっとレアかも（付き合い始めは日本に留学しに来る前の北京時代のことでした）。

中国人留学生は大抵、日本にいる中国人留学生と恋愛をする事が多いのです。それは、中国では結婚を前提に恋愛をすることや、真剣交際の際は母国の親に許可をとることが当たり前という文化が大きく関係しているから。

とはいえ、留学後も日本にとどまる女子たちは、私を含めて相手の国籍にそこまでこだわらないと考えている人も多い様子。香港女子のSちゃんは、「日本人との結婚は全然あり！ 国籍は基本関係ないよ。ただ『日本に残りたければ結婚すればいいじゃん』って言われるのは嫌」とのこと。

これは本当にそう思います！ 日本に残るために結婚を勧める、って「枕営業すれば」って言っているのと同じくらい極端でおかしいこと。それから、そもそも国籍どうこういう以前に、結婚ってそんなに簡単にできるものじゃないですよね!?

台湾出身のねんねんちゃんは、「私も日本人との結婚はありだけど、そもそも結婚自体が本当に難しい。声優になるより難しいかもしれないよ」って（笑）。

日本人は初対面の好感度が高い

私は、今のところ結婚願望はありませんが、Sちゃん、ねんねんちゃんと同じく相手の国籍は気にしません。それよりも、相手が私のことを理解してくれるかどうかの方が大切。私は日本語を話せるけれど、母国語を話しているときの自分とは違う部分があるし、そういうところもわかってもらう必要があるなと思います。

それから、私が日本人男性に思うことを一つ。私が付き合っていた男は、クズのくせに第一印象はすごく良かったんです。清潔感があって愛想も良く、すごく好青年に見えました。日本には第一印象を大切にする文化があるから、身だしなみや態度にもすごく気を使うし、初対面の好感度は高いんです。

逆に中国人男性は飾らないし、ありのままを見せてくるから、初対面ではその人の良さに気づきにくいところがあるかもしれません。クズは第一印象が良かった分、知っていくほど違和感がすごかった。私は悪いくじを引いてしまったんでしょうね（笑）。

〈日本では「処女や童貞は恥ずかしい」って本当!? 中国人女性YouTuberがショックを受けた「貞操観念のギャップ」〉へ続く

（とある中国人のむいむい／Webオリジナル（外部転載））