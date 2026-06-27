【装蹄師・西内荘コラム】ツバメの旅立ちと、復活を期待する2頭

今週から小倉開催ですが、6月開催は季節感が何だか変な感じ。それに期間も短いですからね。仕方ないです。皆さんも短期集中で楽しむことにしましょう。

【武豊日記】気持ちがスッキリしました

そうそう、私の装蹄所で生まれた今年のツバメは、外敵から全羽守れたようで、私のすぐ近く、頭の上をパタパタと飛ぶ練習をしています。これにはすっかり癒やされていますが、それは旅立つ日が近づいたということで寂しくもあります。

函館記念 にマジックサンズ、 エコ ロディノスが出走

今週は函館記念にマジックサンズとエコロディノスが出走。マジックサンズは、装蹄の感じから個人的には中距離馬ではと思っていて、この距離はベストのような気がします。昨春までの力が出せれば、それに精神的にも大人になってきていてパワーアップもしているので、そろそろ復活してもいいのではと思っています。

エコロディノスは大阪杯が案外でしたが、軽度でもDDSP（咽喉頭トラップメント）を発症していたようで、立て直した今回は大阪杯は度外視してもいいのではと思っています。

小倉メイン・紫川Sはアサクサグレースに期待。昨年まで関東馬だったので今年から装蹄させてもらっているので以前は分からないけれど、ポテンシャルが高いのは感じたので、開花したのなら楽しみです。

●6月27日（土）

・福島

4R アメリカンピース

10R ルクスメンデス

・小倉

1R スマートメモリー

12R タナスーペルノーバ

●6月28日（日）

・小倉

3R チュウワメロディー

11R アサクサグレース

12R ブラックレジェンド

・函館

11R マジックサンズ

エコロディノス

以上が装蹄から感じた好感触馬です。