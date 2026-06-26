【新華社済州6月26日】日本の元首相で東アジア共同体研究所理事長の鳩山由紀夫氏は25日、韓国南部の済州島で開催された第21回平和と繁栄のための済州フォーラム（済州フォーラム）で、高市早苗首相は台湾に関する誤った発言を直ちに訂正し謝罪すべきであり、同首相の姿勢は1972年の日中共同声明の精神に明らかに背くものだと批判した。

鳩山氏は開幕式で、日本政府は「台湾独立」を支持すべきではないと強調。日中共同声明は、中華人民共和国政府が中国を代表する唯一の合法政府であり、台湾が中国の領土の不可分の一部であることを認めており、高市氏の台湾に関する誤った主張は日中共同声明の立場と矛盾していると指摘した。

鳩山氏はまた、中国政府が高市首相の発言に憤りや不満を抱くのは十分に理解できるとし、日本政府は引き続き日中共同声明を順守し、とりわけ「台湾独立」を支持しないという立場を堅持することを、中国に対して明確に表明すべきだと述べた。

済州フォーラムは2001年に設立された。今年は24日から26日まで開催され、参加各国の専門家や学者が、地域の平和と繁栄をいかに維持するかについて深く議論した。