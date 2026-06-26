6月26日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「ソウル•クィア•カルチャー•フェスティバル」というテーマで、認定NPO法人Dialogue for People副代表・フォトジャーナリストの安田菜津紀氏に話を伺った。

6月13日（土）、韓国のソウル市で27回目の開催となったイベント『ソウル•クィア•カルチャー•フェスティバル』が行われた。

長野智子「ソウル•クィア•カルチャー•フェスティバルなんですが、どんなイベントなんでしょうか？」

安田菜津紀「今年で27回目になるんですけれども、2000年から開催されているイベントで、LBBTQ+の尊厳を掲げたりですとか、権利向上などを掲げて、イベントブースを出されたり、あとはパレードが行われたり、関連した文化イベントが各会場で行われたり、ということなんですよね」

長野「日本でも渋谷のレインボーパレードが先日ありまして、私もちょっと行ってきましたけども。そんな感じのイベントですか？」

安田「そうですね。たくさんの方が参加されていて、イベントブースに訪れた方だったり、パレードで街を練り歩く人たちを合わせると数万人規模だったのではないか、というふうに言われていて、見ていると非常に大規模だなと思うんですけれど。東京のプライドパレードですと、それこそもう数十万人っていう、全体からすると物凄く大規模だと思いますし、あとは東京のイベントですと、企業の協賛なんかもたくさん見受けられますよね。イベントブースでも当事者団体がブースを出しているところもあれば、いろんな企業が自分たちもアライ(支援者)ですよ、というふうにブースを出していたりっていうこともあるんですけれど、70ぐらい並んでいるブースの中では市民団体・当事者団体、あとは一部の大使館が中心になっていて、あまり企業の協賛というのが見受けられなかったなというのが一つ印象に残りましたね」

長野「そうなんですか。それはどういう背景からなんですか？」

安田「たとえば数年前にビールの会社が賛同を示せるような意思表示というのをしたんですけれども、それに対して『賛同するのか』っていうふうにネット上で不買運動のようなものが起きてしまって、そこからその企業が手を引いてしまったっていうこともあって。こうしたイベントが毎年開催できているということは非常に大切なことなんですけれど、それに対してバッシングですとか差別を煽動するような声っていうのも絶えないっていう現実もあるんですよね」

長野「そうなんですね」