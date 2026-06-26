大谷はシーズン半分の81試合を消化した

まさに唯一無二の存在だ。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が25日（日本時間26日）に公式X（旧ツイッター）を更新。ドジャース・大谷翔平投手の顔写真を“並べた”投稿を行うと、ファンは思わずツッコまずにはいられなかった。

大谷は24日（同25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打3失点の好投で今季8勝目を挙げた。打席でも3回に中前適時打を放つなど5打数2安打1打点と躍動。レギュラーシーズン半分の81試合が終了した時点で、打者として打率.295、17本塁打、投手としては防御率1.58を記録している。

同社は大谷のヘッドショットの写真を並べ、「左の選手は出塁率.414、長打率.549」「右の選手は防御率1.58」と投稿。投打それぞれの圧倒的な成績を強調した。どちらの成績を見てもリーグトップクラスの水準にあり、まさに大谷でしか成り立たない。

別々の選手に見立てた異次元の成績に対し、ファンからはユーモアを交えた声が相次いだ。「まさに“生きて動くチートコード”だ」「だけど2人ともビビっちゃって、お互いに直接対決しようとしないんだよね（笑）」「よく似てるけど別の人なんですよね？」「おもしろすぎる」「ユニコーン（唯一無二の怪物）！」「しかも右に映ってる男、ピッチャーのくせに出塁率.250、長打率.246もあるぞ」「史上最高」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）