日本全国を巡って自分だけの「旅パ」集める　「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」がアツい【7／1〜9／30】

全国の対象サービスエリア・パーキングエリア234か所で、「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」が2026年7月1日〜9月30日の期間に開催される。

【画像】あなただけの「旅パ」のあつめかた

ポケモンの30周年を記念して行われるNEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本とのタイアップキャンペーンで、スタンプラリーやフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売が行われる。

キャンペーンの目玉はオリジナルスタンプラリー。参加者は、「始まりのパートナー」1匹と、「旅の仲間ポケモン」5匹の計6匹分のスタンプを集めることで、景品（A賞・B賞）の抽選に応募できる。

SA・PAごとに「始まりのパートナー」は様々な世代の"御三家"やピカチュウのいずれかのスタンプ、「旅の仲間ポケモン」は場所ごとに異なるポケモンが待っている。全国を旅して"自分だけのチーム"を作っていくのだ。

中には「伝説・幻のポケモン」がいるエリアもあり、彼ら３匹分のスタンプを集めることでも景品（SP賞）の抽選に応募可能だ。

もらえる景品は...

チームを作って応募できる景品は、A賞「NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳」と、B賞「NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル」。いずれも1000人ずつに当選する。

「伝説・幻のポケモン」3匹を集めて応募するSP賞の景品は「NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット」。250人に当選する。

また、全54か所のSA・PAには、「オリジナルフォトパネル」が設置される。デザインは東日本（くさ）・中日本（ほのお）・西日本（みず）のエリアごとに異なる全3種類。

フォトパネル以外にもエリア内に装飾を施すとのことなので、ポケモンファンはお見逃しなく。

さらに、142か所のエリアではアクリルスタンド、170か所のエリアではアクリルキーホルダーを販売する。

加えて中日本と西日本では限定のオリジナルコラボグッズの販売するエリアもあるという。

詳細は各社の公式サイトなどから要確認だ。

このほか9か所のSA・PAでは、スマートフォンアプリ「Pokemon HOME」で記念メダルが受け取れる。

3地区でデザインが異なり、メダルの中心には受け取ったSA・PA名が入る。