高2の息子の同級生は「親のクレジットカード」を使って買い物をしているそうです。親が許可していれば、子どもが自由に使っても問題ないのでしょうか？

親が許可していれば子どもが親のクレジットカードを使っても問題ない？

親が許可していたとしても、子どもが親名義のクレジットカードを使うことは基本的に認められていません。クレジットカードは、カード会社と契約した本人のみが利用できるものであり、多くのカード会社の利用規約には「本人以外の利用を禁止する」という内容が定められています。

また、クレジットカードの所有権は利用者本人ではなくカード会社にあります。カードの名義人は、カード会社からカードを貸与されている立場であり、適切に管理する義務を負っています。そのため、親子間であってもカードの貸し借りを行うと、利用規約に違反する可能性があります。

もしカードの不正利用や情報漏えいなどのトラブルが発生した場合、規約違反があると補償を受けられないことがあります。さらに、カードの利用停止や強制解約といった措置を受ける可能性もあるため注意が必要です。



子どもが親のクレジットカードを使うと起こり得るトラブルとは

親のクレジットカードを子どもが利用すると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。

まず注意したいのが使い過ぎです。現金とは違い、クレジットカードはその場でお金が減る感覚がありません。そのため、子どもが気付かないうちに利用額が大きくなってしまうことがあります。

特にゲームの課金やネット通販では、少額の支払いが積み重なり、高額請求につながるケースもあります。請求書が届いて初めて利用額の大きさに気付くことも珍しくありません。

また、不正利用と疑われる可能性もあります。カード会社は不審な利用を検知すると、本人確認を行うことがあります。その際に契約者本人ではない子どもが利用していたことが判明すると、カード会社とのトラブルにつながる場合があります。

さらに、カード情報の管理にも注意が必要です。子どもがカード番号をスマートフォンやパソコンに登録していると、情報漏えいのリスクが高まります。前述した通り、万が一第三者に悪用された場合でも、規約違反があると補償を受けられない可能性があります。



子どもにキャッシュレス決済を利用させたい場合はどうすればいい？

子どもにキャッシュレス決済を利用させたいのであれば、親のカードをそのまま使わせる以外の方法を検討しましょう。

代表的なのは家族カードです。家族カードは、本会員である親の契約に基づいて発行されるカードです。ただし、発行できる年齢条件はカード会社によって異なるため、事前の確認が必要です。

また、チャージ式のプリペイドカードも選択肢のひとつです。事前に入金した金額しか使えないため、使い過ぎを防ぎやすいというメリットがあります。

近年は高校生でも利用できるデビットカードやスマホ決済サービスも増えています。デビットカードは支払いと同時に銀行口座から引き落とされる仕組みのため、利用状況を把握しやすい点が特徴です。



親のクレジットカードをそのまま使わせるのではなく適切な方法を選ぼう

親が許可していたとしても、子どもが親名義のクレジットカードを使うことは基本的に認められていません。クレジットカードは契約者本人の利用が原則であり、利用規約違反に該当する可能性があるためです。

また、使い過ぎや高額請求だけでなく、補償を受けられなくなったり、カードの利用停止や強制解約につながったりするリスクもあります。特に高校生はネットショッピングやゲーム課金の機会が増える時期だからこそ、お金の使い方を学ぶ環境づくりが重要です。

もし子どもにキャッシュレス決済を利用させたいのであれば、家族カードやプリペイドカード、デビットカードなどの利用を検討するとよいでしょう。それぞれの特徴を理解したうえで家庭に合った方法を選べば、利便性と安全性の両立が期待できます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー