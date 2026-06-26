『次にくるマンガ大賞 2026』ノミネート100作品発表 『さむわんへるつ』『魔力枯れのダークエルフ』など
ユーザー参加型の漫画賞『次にくるマンガ大賞 2026』のノミネート100作品が発表された。今年はエントリーされた作品の総数はコミックス部門・Webマンガ部門の合計で7952作品だった。ここからノミネートされたコミックス部門40作品、Webマンガ部門60作品の中から大賞作品やランキングが決定し、投票の受付がスタートした。
【画像】公開された『さむわんへるつ』次にくるマンガ大賞ノミネート記念イラスト
同漫画賞は、2014年にダ・ヴィンチとニコニコが創設した“ユーザー参加型”の漫画賞。ユーザーから「次にくる」と思うマンガのエントリーを受け付け、エントリーした作品の中から、特に人気の高かった作品をノミネート作品として選定し、そして、ノミネート作品を対象に、ユーザーの投票を行い、大賞を決定。
これからブレイクしそうな漫画って？ いまネットではどんな漫画が流行っているの？ こんな疑問に答えるユーザー参加型の漫画賞となっている。
今年は投票締切が7月13日午前11時まで、投票の順位別に点数をつけ集計した総合ポイントにより、コミックス部門、Webマンガ部門共に20位までをランキング化。結果は9月16日に公式サイトで発表される。
■『次にくるマンガ大賞2026』ノミネート作品
コミックス部門（40作品／五十音順）
・『ウチの万李がお世話になります』（海道ちとせ/白泉社）
・『エイリアンヘッドバット』（犬居彰/集英社）
・『おさななななじみ』（雪森寧々/集英社）
・『おしえて執事くん』（眞生みち/講談社）
・『オダロク』（田中ストライク/集英社）
・『界変の魔法使い』（田辺イエロウ/小学館）
・『喫茶牢獄』（日本橋ヨヲコ/集英社）
・『きみは終末』（仲谷鳰/KADOKAWA）
・『999号室』（南賀なん/小学館）
・『境界のメロディ』（原作：宮田俊哉 漫画：杉基イクラ キャラクター原案：LAM/KADOKAWA）
・『黒月のイェルクナハト』（スズモトコウ/講談社）
・『今朝も揺られてます』（増田英二/秋田書店）
・『恋と呼ぶにはささやかですが』（萩原ダイスケ/スクウェア・エニックス）
・『こんづくし』（森長あやみ/集英社）
・『さむわんへるつ』（ヤマノエイ/集英社）
・『社長と酒と星』（ずり騎士/講談社）
・『女装男子はスカートを脱ぎたい！』（しなぎれ/集英社）
・『シルバーマウンテン』（藤田和日郎/小学館）
・『ぜんぶ壊して地獄で愛して』（くわばらたもつ/一迅社）
・『ちゃんと好きって言える子無双』（赤景/原作：七菜なな/キャラクター原案：ちひろ綺華/KADOKAWA）
・『釣って食べたいギャル澤さん』（ふなつかずき/集英社）
・『ディグイット』（ヨシダ。/講談社）
・『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』（ヒロユキ/講談社）
・『2年B組勇者デストロイヤーず』（空知英秋/集英社）
・『のら旅。好きある所に道はある』（鹿子木灯/KADOKAWA）
・『パラショッパーズ』（福地翼/小学館）
・『ふたりバス』（豊林サカネ/小学館）
・『ベイビー車中ハッカーズ』（たびれこ/集英社）
・『放課後帰宅びより』（松田舞/双葉社）
・『僕だけが知ってるんだぜ』（タアモ/講談社）
・『惚れたはれたパンダ』（蟹沢ちひろ/講談社）
・『マネマネにちにち』（山本崇一朗/小学館）
・『魔法少女ダンデライオン』（水帆かえる/小学館）
・『魔法少女ノ魔女裁判』（漫画：時任せつな/原作：Acacia/KADOKAWA）
・『魔力枯れのダークエルフ』（板橋大祐/講談社）
・『やがて絵筆を映ろし君は』（起田ねぐせ/集英社）
・『やめろ好きになってしまう』（もりぐちあきら/集英社）
・『レジスタ！』（藤丸/小学館）
・『ローワライ』（雪野朝哉/講談社）
・『ロクのおかしな家』（中村充志/集英社）
Webマンガ部門（60作品／五十音順）
・『アイドラトリィ』（原作：大鷹シン／漫画：ホマレ/講談社）
・『赤ちゃんに転生した話』（茶々京色/KADOKAWA）
・『悪役令息、好きな人を金で買う』（宍戸まめぞう/スクウェア・エニックス）
・『あやしい癒しの八雲さん』（綾野六師/KADOKAWA）
・『WITCHRIV』（はくり/集英社）
・『ウサギのつもりのカタツムリ』（類/UGC）
・『ウリッコ』（原作：殺野高菜/作画：大森かなた/講談社）
・『エスプレッソ・コーラ〜児童発達支援 ももの木スクール〜』（漫画：ハシモト 原作：ほっかむりゆり子/KADOKAWA）
・『おかえり水平線』（渡部大羊/集英社）
・『おじ転生』（相葉キョウコ/小学館）
・『お嬢様系底辺ダンジョン配信者、迷惑系をボコったらバズって伝説になってますわ！？』（原作：赤城 大空 作画：山田 孝太郎 キャラクター原案：福きつね/小学館）
・『おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる』（伊瀬まるの/白泉社）
・『大人大戦』（かっぴー/都築真佐秋/集英社）
・『おもいこみのノラ』（蒔/KADOKAWA）
・『カードゲームうさぎ』（ワタル/KADOKAWA）
・『会社と私生活−オンとオフ−』（金沢真之介/スクウェア・エニックス）
・『ガチャンキイ』（下元朗/集英社）
・『神ヨムふたり』（フィビ鳥/集英社）
・『GALAXIAS』（果坂青/講談社）
・『着ぐるみ家族』（Masaki/KADOKAWA）
・『傷口と包帯』（七井海星/講談社）
・『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ/小学館）
・『来見沢善彦の愚行』（ときわ四葩/集英社）
・『黒子ちゃん。』（しゃろん。/KADOKAWA）
・『ケツバトラー』（高出なおたか/小学館）
・『子連れバツイチ、最後の恋は沼でした。』（餅本もよ/GANMA!）
・『シテの花 -能楽師・葉賀琥太朗の咲き方-』（壱原ちぐさ/小学館）
・『地味なおじさん、実は英雄でした。〜自覚がないまま無双してたら、姪のダンジョン配信で晒されてたようです〜』（三河ごーすと／今野ユウキ／ユーキあきら／瑞色来夏/集英社）
・『シランド』（墨佳遼/講談社）
・『ずっと青春ぽいですよ』（矢寺圭太/講談社）
・『生活マン』（南田 冬/あやき/集英社）
・『千年英雄』（原作: 福島航平/漫画: 中村ゆきひろ/ナンバーナイン）
・『大悪党少年』（藤近小梅/スクウェア・エニックス）
・『大正學生愛妻家』（粥川すず/講談社）
・『大丈夫だよ！ ともペン』（茜りう/KADOKAWA）
・『立ち飲み居酒屋でクーデレダウナー系女子大生が隣に来る話』（原作:剃り残し/漫画:大窪太一/スクウェア・エニックス）
・『チハヤリスタート！』（たけうちホロウ/芳文社）
・『てくのぱにっくゆにばーす』（伏見ダイキ/小学館）
・『都市伝説先輩』（平岡一輝/集英社）
・『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk/小学館）
・『ハーレム勇者伝説』（津夏なつな/集英社）
・『灰宮先輩は怖くてかわいい』（神山すむ/スクウェア・エニックス）
・『伴天連怪談』（三木有/集英社）
・『羽鳥と古田の非日常茶飯事』（野々上大二郎/集英社）
・『晴野さんのことなんて全然好き』（如日やさか/ナンバーナイン）
・『BFF』（小花オト/小学館）
・『ビション絵日記』（月男。/講談社）
・『ヒトナー』（屋宜知宏/集英社）
・『ぴよこ豆』（Tomo.N/KADOKAWA）
・『ブヨトピア』（雲母坂盾/集英社）
・『ブルーアーカイブ ゲーム開発部だいぼうけん！』（原作／ブルーアーカイブ 漫画／水あさと/スクウェア・エニックス）
・『蛇神くんは寒いと変身しちゃうから』（栗みや/スクウェア・エニックス）
・『ホイホ・ホイホイホ』（ほしつ/アムモ98）
・『ぽんドロイド！ はまさん』（はれやまはれぞう/KADOKAWA）
・『魔法少女勧誘失敗プイチョ！』（しけたいぬ/スクウェア・エニックス）
・『見えてますよ！愛沢さん』（棘尾どろしー/キルタイムコミュニケーション）
・『ミズダコちゃんからは逃げられない！』（眼亀/芳文社）
・『メランコ・キリング』（おうじ/集英社）
・『盛りあがらないデート』（すずゆき/GANMA!）
・『やちるさんはほめるとのびる』（遠野人夏/講談社）
【画像】公開された『さむわんへるつ』次にくるマンガ大賞ノミネート記念イラスト
同漫画賞は、2014年にダ・ヴィンチとニコニコが創設した“ユーザー参加型”の漫画賞。ユーザーから「次にくる」と思うマンガのエントリーを受け付け、エントリーした作品の中から、特に人気の高かった作品をノミネート作品として選定し、そして、ノミネート作品を対象に、ユーザーの投票を行い、大賞を決定。
今年は投票締切が7月13日午前11時まで、投票の順位別に点数をつけ集計した総合ポイントにより、コミックス部門、Webマンガ部門共に20位までをランキング化。結果は9月16日に公式サイトで発表される。
■『次にくるマンガ大賞2026』ノミネート作品
コミックス部門（40作品／五十音順）
・『ウチの万李がお世話になります』（海道ちとせ/白泉社）
・『エイリアンヘッドバット』（犬居彰/集英社）
・『おさななななじみ』（雪森寧々/集英社）
・『おしえて執事くん』（眞生みち/講談社）
・『オダロク』（田中ストライク/集英社）
・『界変の魔法使い』（田辺イエロウ/小学館）
・『喫茶牢獄』（日本橋ヨヲコ/集英社）
・『きみは終末』（仲谷鳰/KADOKAWA）
・『999号室』（南賀なん/小学館）
・『境界のメロディ』（原作：宮田俊哉 漫画：杉基イクラ キャラクター原案：LAM/KADOKAWA）
・『黒月のイェルクナハト』（スズモトコウ/講談社）
・『今朝も揺られてます』（増田英二/秋田書店）
・『恋と呼ぶにはささやかですが』（萩原ダイスケ/スクウェア・エニックス）
・『こんづくし』（森長あやみ/集英社）
・『さむわんへるつ』（ヤマノエイ/集英社）
・『社長と酒と星』（ずり騎士/講談社）
・『女装男子はスカートを脱ぎたい！』（しなぎれ/集英社）
・『シルバーマウンテン』（藤田和日郎/小学館）
・『ぜんぶ壊して地獄で愛して』（くわばらたもつ/一迅社）
・『ちゃんと好きって言える子無双』（赤景/原作：七菜なな/キャラクター原案：ちひろ綺華/KADOKAWA）
・『釣って食べたいギャル澤さん』（ふなつかずき/集英社）
・『ディグイット』（ヨシダ。/講談社）
・『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』（ヒロユキ/講談社）
・『2年B組勇者デストロイヤーず』（空知英秋/集英社）
・『のら旅。好きある所に道はある』（鹿子木灯/KADOKAWA）
・『パラショッパーズ』（福地翼/小学館）
・『ふたりバス』（豊林サカネ/小学館）
・『ベイビー車中ハッカーズ』（たびれこ/集英社）
・『放課後帰宅びより』（松田舞/双葉社）
・『僕だけが知ってるんだぜ』（タアモ/講談社）
・『惚れたはれたパンダ』（蟹沢ちひろ/講談社）
・『マネマネにちにち』（山本崇一朗/小学館）
・『魔法少女ダンデライオン』（水帆かえる/小学館）
・『魔法少女ノ魔女裁判』（漫画：時任せつな/原作：Acacia/KADOKAWA）
・『魔力枯れのダークエルフ』（板橋大祐/講談社）
・『やがて絵筆を映ろし君は』（起田ねぐせ/集英社）
・『やめろ好きになってしまう』（もりぐちあきら/集英社）
・『レジスタ！』（藤丸/小学館）
・『ローワライ』（雪野朝哉/講談社）
・『ロクのおかしな家』（中村充志/集英社）
Webマンガ部門（60作品／五十音順）
・『アイドラトリィ』（原作：大鷹シン／漫画：ホマレ/講談社）
・『赤ちゃんに転生した話』（茶々京色/KADOKAWA）
・『悪役令息、好きな人を金で買う』（宍戸まめぞう/スクウェア・エニックス）
・『あやしい癒しの八雲さん』（綾野六師/KADOKAWA）
・『WITCHRIV』（はくり/集英社）
・『ウサギのつもりのカタツムリ』（類/UGC）
・『ウリッコ』（原作：殺野高菜/作画：大森かなた/講談社）
・『エスプレッソ・コーラ〜児童発達支援 ももの木スクール〜』（漫画：ハシモト 原作：ほっかむりゆり子/KADOKAWA）
・『おかえり水平線』（渡部大羊/集英社）
・『おじ転生』（相葉キョウコ/小学館）
・『お嬢様系底辺ダンジョン配信者、迷惑系をボコったらバズって伝説になってますわ！？』（原作：赤城 大空 作画：山田 孝太郎 キャラクター原案：福きつね/小学館）
・『おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる』（伊瀬まるの/白泉社）
・『大人大戦』（かっぴー/都築真佐秋/集英社）
・『おもいこみのノラ』（蒔/KADOKAWA）
・『カードゲームうさぎ』（ワタル/KADOKAWA）
・『会社と私生活−オンとオフ−』（金沢真之介/スクウェア・エニックス）
・『ガチャンキイ』（下元朗/集英社）
・『神ヨムふたり』（フィビ鳥/集英社）
・『GALAXIAS』（果坂青/講談社）
・『着ぐるみ家族』（Masaki/KADOKAWA）
・『傷口と包帯』（七井海星/講談社）
・『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ/小学館）
・『来見沢善彦の愚行』（ときわ四葩/集英社）
・『黒子ちゃん。』（しゃろん。/KADOKAWA）
・『ケツバトラー』（高出なおたか/小学館）
・『子連れバツイチ、最後の恋は沼でした。』（餅本もよ/GANMA!）
・『シテの花 -能楽師・葉賀琥太朗の咲き方-』（壱原ちぐさ/小学館）
・『地味なおじさん、実は英雄でした。〜自覚がないまま無双してたら、姪のダンジョン配信で晒されてたようです〜』（三河ごーすと／今野ユウキ／ユーキあきら／瑞色来夏/集英社）
・『シランド』（墨佳遼/講談社）
・『ずっと青春ぽいですよ』（矢寺圭太/講談社）
・『生活マン』（南田 冬/あやき/集英社）
・『千年英雄』（原作: 福島航平/漫画: 中村ゆきひろ/ナンバーナイン）
・『大悪党少年』（藤近小梅/スクウェア・エニックス）
・『大正學生愛妻家』（粥川すず/講談社）
・『大丈夫だよ！ ともペン』（茜りう/KADOKAWA）
・『立ち飲み居酒屋でクーデレダウナー系女子大生が隣に来る話』（原作:剃り残し/漫画:大窪太一/スクウェア・エニックス）
・『チハヤリスタート！』（たけうちホロウ/芳文社）
・『てくのぱにっくゆにばーす』（伏見ダイキ/小学館）
・『都市伝説先輩』（平岡一輝/集英社）
・『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk/小学館）
・『ハーレム勇者伝説』（津夏なつな/集英社）
・『灰宮先輩は怖くてかわいい』（神山すむ/スクウェア・エニックス）
・『伴天連怪談』（三木有/集英社）
・『羽鳥と古田の非日常茶飯事』（野々上大二郎/集英社）
・『晴野さんのことなんて全然好き』（如日やさか/ナンバーナイン）
・『BFF』（小花オト/小学館）
・『ビション絵日記』（月男。/講談社）
・『ヒトナー』（屋宜知宏/集英社）
・『ぴよこ豆』（Tomo.N/KADOKAWA）
・『ブヨトピア』（雲母坂盾/集英社）
・『ブルーアーカイブ ゲーム開発部だいぼうけん！』（原作／ブルーアーカイブ 漫画／水あさと/スクウェア・エニックス）
・『蛇神くんは寒いと変身しちゃうから』（栗みや/スクウェア・エニックス）
・『ホイホ・ホイホイホ』（ほしつ/アムモ98）
・『ぽんドロイド！ はまさん』（はれやまはれぞう/KADOKAWA）
・『魔法少女勧誘失敗プイチョ！』（しけたいぬ/スクウェア・エニックス）
・『見えてますよ！愛沢さん』（棘尾どろしー/キルタイムコミュニケーション）
・『ミズダコちゃんからは逃げられない！』（眼亀/芳文社）
・『メランコ・キリング』（おうじ/集英社）
・『盛りあがらないデート』（すずゆき/GANMA!）
・『やちるさんはほめるとのびる』（遠野人夏/講談社）
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