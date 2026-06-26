東海地方は、明日27日(土)、ダブル台風の接近や梅雨前線の影響で、雨や風のピークとなるでしょう。台風の最接近や、今後の雨や風の見通しなどについてまとめました。

東海はすでに100ミリ以上の大雨の所も 今日26日(金)も断続的に雨に

今日26日(金)の東海地方も、台風からはまだ遠く離れていますが、本州付近に停滞する梅雨前線の影響で、断続的に雨が降っています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。午前中から、三重県や静岡県では「気象防災速報(竜巻注意)」が発表されました。また、雷が多くの所で観測されています。

東海地方では、この後も雨雲が発達しやすい状況が続く見込みです。雷を伴って、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。





今日26日(金)に予想される1時間降水量(多い所で)愛知県 40ミリ岐阜県 40ミリ三重県 50ミリ静岡県 40ミリ降り始め(24日09時)から今日26日(金)午前11時までの降水量は、岐阜県と三重県を中心に多くの所で、100ミリ以上を観測しています。今後、さらに雨量が増えるため、土砂災害などの大雨災害に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。

明日27日(土)はダブル台風接近

明日27日(土)は、梅雨前線は引き続き本州付近に停滞するでしょう。また、台風8号が、かなりスピードを上げて北上し、東海地方から関東地方に最接近し、上陸する可能性もあります。台風8号の東海地方への最接近は、明日27日(土)未明から朝にかけてとなりそうです。その後、足早に東海地方からは離れ、28日(日)には、温帯低気圧に変わる見込みです。

一方、台風7号は、台風8号を追いかけるように、明日27日(土)昼前から夕方にかけて東海地方へ最接近するでしょう。夜には、東海地方から次第に離れ、28日(日)には、温帯低気圧に変わる見込みです。

明日27日(土)の雨の見通し

明日27日(土)は、台風の北上に伴い、熱帯由来の暖かく湿った空気の流れ込みが強まるため、梅雨前線の活動が活発になる見込みです。また、ダブル台風の接近に伴い、台風本体の雨雲がかかるでしょう。台風8号が去り、一旦雨や風が弱まっても、すぐに台風7号が近づくため、警戒を緩めないようにしてください。東海地方は、太平洋側の地域を中心に、夕方まで雨のピークが続くでしょう。雷を伴って、非常に激しい雨の降る所があり、総雨量はさらに増える見込みです。夜には、広く雨は止んでいるでしょう。



明日27日(土)に予想される1時間降水量(多い所で)

愛知県 50ミリ

岐阜県 40ミリ

三重県 50ミリ

静岡県 70ミリ

さらに平年の6月1か月分以上の雨が降る所も 大雨災害のリスク大

今日26日(金)正午から予想される48時間降水量は、三重県の沿岸部や静岡県を中心に、黄色で示される100ミリ〜200ミリ、オレンジ色で示される200ミリ〜300ミリが予想されます。特に、静岡県の伊豆半島の一部では、赤色で示される300ミリ〜400ミリ、紫色で示される400ミリ以上が予想されます。

すでに、100ミリ以上の大雨となっている所に、さらに平年の6月1か月分以上の雨が一気に降る所があるでしょう。大雨災害のリスクが高まります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。

風や波の予想

海上や沿岸部を中心に、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。むやみに、海岸付近には近づかないようにしましょう。



【風の予想】

今日26日(金)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

愛知県海上 10メートル(20メートル)

三重県海上 10メートル(20メートル)

静岡県陸上 10メートル(20メートル)

静岡県海上 13メートル(25メートル)

明日27日(土)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

愛知県海上 20メートル(30メートル)

三重県海上 23メートル(35メートル)

静岡県陸上 18メートル(30メートル)

静岡県海上 25メートル(35メートル)

愛知県陸上 10メートル(20メートル)

三重県陸上 10メートル(20メートル)



【波の予想】

今日26日(金)に予想される波の高さ

愛知県外海 2.5メートル うねりを伴う

愛知県内海 1メートル うねりを伴う

三重県外海 2.5メートル うねりを伴う

三重県伊勢志摩内海 1メートル うねりを伴う

静岡県 3メートル うねりを伴う

明日27日(土)に予想される波の高さ

愛知県外海 6メートル うねりを伴う

愛知県内海 3メートル うねりを伴う

三重県外海 6メートル うねりを伴う

三重県伊勢志摩内海 3メートル うねりを伴う

静岡県 6メートル うねりを伴う

三重県内海 1.5メートル うねりを伴う