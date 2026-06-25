この不気味さよ。

『破墓／パミョ』の制作陣による、“人が消える”駅をめぐるミステリーホラー『怪速急行■■行き』が７月31日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。

予告編は「今日もまた ひとりいなくなった」という不気味なナレーションで始まる。ホラー系動画クリエイターのダギョンが目をつけた、“人が消える”と噂される地下鉄光臨駅。動画がバズったことで味をしめたダギョンは、噂の真相を追い求めて戻れない闇へと足を踏み入れていく。駅長は「俺の話は一度きりだ 信じがたい話だぞ」と“とある話”を聞かせてくれるのだが……。

本作を手掛けたタク・セウン監督は、本作のアイデアについて「毎日、何百万人もの人々が地下鉄を利用しています。しかし、人々はスマホを見ていたり、イヤホンをしていたり、寝ていたり、誰もお互いの顔を見ていません。この断絶した視線の間に化け物がいたらどうなるのか？ それがこの映画の始まりです」と語っている。

『怪速急行■■行き』

７月31日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

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